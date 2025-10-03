Alerta amarillo por lluvias fuertes en tres provincias de Argentina

La semana cierra con mal clima en diferentes partes del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas por lluvias fuertes en algunas localidades.
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
De esta forma, rige este viernes un alerta amarillo para zonas de las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en 24 hs, pudiendo ser superados de manera puntual".
No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve en las zonas más altas.
