#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Este viernes

Alerta amarillo por lluvias fuertes en tres provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Nuevamente el sur se ve afectado. Crédito: Manuel Fabatía
 10:01

La semana cierra con mal clima en diferentes partes del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas por lluvias fuertes en algunas localidades.

Mirá tambiénQué dice el pronóstico del tiempo este viernes en la ciudad de Santa Fe

De esta forma, rige este viernes un alerta amarillo para zonas de las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

Alerta por lluvias fuertes

De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en 24 hs, pudiendo ser superados de manera puntual".

Se esperan lluvias para el comienzo de semana. Crédito: Guillermo Di SalvatoreImagen ilustrativa. Crédito: Guillermo Di Salvatore

No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve en las zonas más altas.

Recomendaciones del SMN por lluvias fuertes

  • Evitar actividades al aire libre.
  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenerse informado por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Río Negro
Chubut
Santa Cruz

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro