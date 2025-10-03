#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este viernes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 15º y la máxima sería de 28°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones durante la jornada.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola
 9:18
Por: 

Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día

Imagen ilustrativa. Crédito: Manuel FabatíaImagen ilustrativa. Crédito: Manuel Fabatía

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 15° y la máxima sería de 28º, bajando a 24° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 97%, la presión de 1012 hPa, viento este a 8 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El sábado espera una mínima de 17° y una máxima de 33°. Se mantendrá el cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día, con probabilidad de tormentas aisladas en la noche.
  • Luego, el domingo tendrá una mínima de 18° y una máxima de 25°. La jornada se presenta con tormentas fuertes en la mañana y lluvias aisladas el resto de la jornada.
  • Finalmente, el lunesse espera cielo algo cubierto a lo largo de todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 8° y la máxima de 20°.
CLIMA EXTENDIDO

