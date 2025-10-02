Calor y tormentas en puerta

Prevén térmicas cercanas a 40° durante el fin de semana en Santa Fe

El sábado tendrá máximas de más de 34° y, si las precipitaciones se postergan, la ST podría rozar llegar a los 37° o 38° en la ciudad y alrededores, según advirtieron desde el Servicio Meteorológico Nacional.