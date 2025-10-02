Prevén térmicas cercanas a 40° durante el fin de semana en Santa Fe
El sábado tendrá máximas de más de 34° y, si las precipitaciones se postergan, la ST podría rozar llegar a los 37° o 38° en la ciudad y alrededores, según advirtieron desde el Servicio Meteorológico Nacional.
Se esperan días muy calurosos en Santa Fe. Foto: Fernando Nicola
El calor volverá a sentirse con fuerza en la ciudad de Santa Fe y su área metropolitana durante este próximo fin de semana. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional no emite pronósticos oficiales de sensación térmica, especialistas advierten que, si las lluvias previstas se demoran, los valores podrían acercarse a los 40 grados.
La meteoróloga Cindy Fernández, consultada por El Litoral a raíz de una publicación que circuló en redes sociales sobre posibles térmicas extremas, explicó cuál es el escenario probable para la región: “El sábado será un día caluroso con más de 30° en Santa Fe".
A su vez, Fernández detalló que "si bien la sensación térmica no se pronostica, porque es un valor bastante falso y no es algo reconocido a nivel mundial, si el domingo las lluvias se retrasan un poco, ahí sí podría haber una ST más alta, de 37° o 38°”.
Se espera un sábado muy caluroso en la ciudad. Flavio Raina
Un frente frío traerá alivio, pero no de inmediato
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que entre el sábado 4 y el domingo 5 de octubre avanzará un frente frío sobre el centro y norte del país. Este sistema provocará lluvias y tormentas de distinta intensidad, abarcando también la zona de Santa Fe capital y alrededores.
El SMN detalla que las áreas más afectadas por las precipitaciones serán Buenos Aires, el este de La Pampa y Río Negro, el sur y este de Córdoba, el centro y sur de Santa Fe y Entre Ríos. Si las lluvias ingresan sobre la región durante la jornada del domingo, la temperatura podría descender más rápidamente, evitando que la sensación térmica escale a valores elevados.
El domingo, si las precipitaciones llegan temprano, el ambiente se tornará más templado. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Calor breve pero intenso, con temperaturas definidas
Aunque se trata de un evento puntual,el repunte térmico se dará en un contexto primaveral inestable y con alta humedad. El sábado será, en principio, el día más caluroso, con máximas superiores a los 30 grados en la ciudad y su zona metropolitana.
El domingo será clave: si las precipitaciones llegan temprano, el ambiente se tornará más templado y ventoso hacia la tarde; si se postergan, el calor podría sentirse con más intensidad durante la mañana y el mediodía.
Según el pronóstico oficial del SMN para Santa Fe y alrededores:
Viernes: mínima de 15° y máxima de 30°.
Sábado: mínima de 22° y máxima de 34°.
Domingo: mínima de 20° y máxima de 21°.
Los especialistas recomiendan tomar precauciones básicas ante posibles horas de calor fuerte: evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar atención a personas mayores, niños y quienes trabajen al aire libre.
