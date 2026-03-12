#HOY:

Alerta amarilla por tormentas para este jueves en cuatro provincias

El aviso meteorológico anticipa precipitaciones abundantes en cortos períodos y condiciones inestables en distintas zonas del centro y sur argentino.

El reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional indica intensas lluvias para esa región.El reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional indica intensas lluvias para esa región.
Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a distintas zonas de Mendoza, La Pampa, Río Negro y Chubut durante el jueves 12 de marzo de 2026.

De acuerdo con el organismo meteorológico, el fenómeno podría presentarse con diferentes niveles de intensidad y, en algunos casos, alcanzar características fuertes. Las condiciones previstas incluyen lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y la posibilidad de caída de granizo.

Tormentas intensas y ráfagas de viento

El informe advierte que las tormentas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en lapsos breves, lo que podría provocar acumulaciones significativas de agua en poco tiempo.

Además de las lluvias, se prevé actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora. En algunos sectores también podría registrarse caída ocasional de granizo.

Este tipo de fenómenos suele desarrollarse de manera variable dentro de la zona bajo alerta, por lo que algunas áreas podrían experimentar tormentas más intensas que otras.

El organismo advirtió por lluvias intensas, ráfagas fuertes y actividad eléctrica.El organismo advirtió por lluvias intensas, ráfagas fuertes y actividad eléctrica.

Precipitaciones previstas en cada provincia

Las estimaciones meteorológicas indican distintos niveles de precipitación acumulada según la provincia afectada.

En Río Negro se esperan valores de lluvia que podrían ubicarse entre 10 y 30 milímetros. En Chubut se prevén registros similares, también entre 10 y 30 milímetros.

En el caso de La Pampa, los acumulados podrían oscilar entre 15 y 40 milímetros. Por su parte, Mendoza presenta las estimaciones más elevadas dentro del área bajo alerta, con precipitaciones previstas entre 35 y 50 milímetros.

Horarios

El desarrollo de las tormentas variará según la región afectada. En Río Negro se prevé que las condiciones inestables comiencen durante la tarde y se extiendan hacia la noche.

En Mendoza y La Pampa, el alerta meteorológico rige principalmente durante la noche del jueves. Dentro de Chubut, el fenómeno también se espera hacia el período nocturno.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional ante posibles actualizaciones del pronóstico.

