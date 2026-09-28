El inicio de la semana estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones del país. Un total de 14 provincias se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas, mientras que también rigen advertencias por lluvias y viento Zonda en otras zonas.
Alerta por tormentas en 14 provincias: dónde habrá lluvias, granizo y fuertes ráfagas
Distintas regiones del país atraviesan condiciones meteorológicas adversas, con acumulados de hasta 50 milímetros y la presencia de actividad eléctrica y viento Zonda.
Las áreas alcanzadas podrían registrar precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes. Los fenómenos tendrán distinta intensidad según la región.
Tormentas en siete provincias
Las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Corrientes están alcanzadas por una alerta amarilla por tormentas.
En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos podrían presentarse acompañados de abundantes precipitaciones en poco tiempo, ocasional granizo, frecuente actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.
Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían ser superiores de manera puntual.
Lluvias intensas
El mismo nivel de alerta alcanza a San Luis, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
En estos sectores también podrían desarrollarse tormentas de variada intensidad, con algunos episodios localmente fuertes. El pronóstico contempla lluvias intensas en períodos breves, posible granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.
Al igual que en el resto de las zonas bajo advertencia por tormentas, se prevén acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar ese rango en algunos puntos.
Chubut, bajo alerta por lluvias
Además de las regiones alcanzadas por las tormentas, el este de Chubut se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias.
El área tendrá precipitaciones persistentes de intensidad variable. Los acumulados previstos se ubican entre 10 y 25 milímetros, aunque también podrían ser mayores de manera localizada.
Viento Zonda en San Juan y La Rioja
Por otra parte, algunos sectores de San Juan y La Rioja están bajo alerta por viento Zonda.
Se esperan velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
La presencia de este fenómeno puede generar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas en las zonas afectadas.