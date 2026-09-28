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Alerta por tormentas en 14 provincias: dónde habrá lluvias, granizo y fuertes ráfagas

Distintas regiones del país atraviesan condiciones meteorológicas adversas, con acumulados de hasta 50 milímetros y la presencia de actividad eléctrica y viento Zonda.

Las tormentas podrían presentar actividad eléctrica frecuente en varias zonas.Las tormentas podrían presentar actividad eléctrica frecuente en varias zonas.
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El inicio de la semana estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones del país. Un total de 14 provincias se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas, mientras que también rigen advertencias por lluvias y viento Zonda en otras zonas.

Las áreas alcanzadas podrían registrar precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes. Los fenómenos tendrán distinta intensidad según la región.

Mirá tambiénAlerta amarillo por tormentas este lunes en la ciudad de Santa Fe

Tormentas en siete provincias

Las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Corrientes están alcanzadas por una alerta amarilla por tormentas.

En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos podrían presentarse acompañados de abundantes precipitaciones en poco tiempo, ocasional granizo, frecuente actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían ser superiores de manera puntual.

El mapa muestra las regiones alcanzadas por la advertencia meteorológica.El mapa muestra las regiones alcanzadas por la advertencia meteorológica.

Lluvias intensas

El mismo nivel de alerta alcanza a San Luis, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

En estos sectores también podrían desarrollarse tormentas de variada intensidad, con algunos episodios localmente fuertes. El pronóstico contempla lluvias intensas en períodos breves, posible granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Al igual que en el resto de las zonas bajo advertencia por tormentas, se prevén acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar ese rango en algunos puntos.

Chubut, bajo alerta por lluvias

Además de las regiones alcanzadas por las tormentas, el este de Chubut se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias.

Algunas áreas podrían registrar precipitaciones intensas en períodos breves.Algunas áreas podrían registrar precipitaciones intensas en períodos breves.

El área tendrá precipitaciones persistentes de intensidad variable. Los acumulados previstos se ubican entre 10 y 25 milímetros, aunque también podrían ser mayores de manera localizada.

Viento Zonda en San Juan y La Rioja

Por otra parte, algunos sectores de San Juan y La Rioja están bajo alerta por viento Zonda.

Se esperan velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

La presencia de este fenómeno puede generar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas en las zonas afectadas.

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