El mensaje de la madre de Ángeles Rawson en el día que su hija cumpliría 29 años

Jimena Mery Aduriz, madre de Ángeles Rawson, la adolescente asesinada en 2013, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el día en que su hija hubiera cumplido 29 años. Con palabras llenas de ternura y nostalgia, expresó su esfuerzo por no dejarse ganar por la tristeza y mantener vivo el recuerdo luminoso de su hija.
“Es tu cumple, mi amor. 29 años que llenaste mi mundo de brillantina y perfume Barbie. Cuánto te disfruté, cuánto me enseñaste. Cada cumpleera un festejo que esperábamos todo el año”, escribió Aduriz en su publicación, acompañada por una foto de Ángeles
El dolor que no se apaga
En su mensaje, Mery Aduriz confesó que, aunque intenta mantenerse fuerte, el paso del tiempo no logra mitigar el vacío: “Trato de que no me invada la oscuridad este día, pero a veces no puedo, porque está ahí, en tu ausencia. Se me caen todos los recuerdos de cada día desde ese miércoles tan feliz, cuando te escuché llorar por primera vez. Te amo, feliz cumple mi amor”.
La madre de Ángeles compartió una foto y unas palabras que conmovieron a todos.
A más de una década del crimen, la madre de Ángeles continúa siendo una de las voces más firmes en la lucha contra la violencia de género y el olvido de las víctimas. En cada aniversario, renueva su compromiso con la memoria de su hija y con la necesidad de que la justicia siga teniendo perspectiva de género en casos como el suyo.
El caso que conmovió al país
Ángeles Rawson tenía 16 años cuando fue hallada sin vida el 10 de junio de 2013, envuelta en una bolsa de residuos en el predio del Ceamse de José León Suárez. El cuerpo presentaba signos de estrangulamiento y lesiones compatibles con un intento de abuso. La adolescente vivía con su familia en un edificio en Palermo, donde trabajaba como encargado Jorge Mangeri, autor del crimen.
Jimena Aduriz recordó a su hija con un mensaje cargado de amor y nostalgia.
El caso generó una enorme conmoción social. Mangeri, que había intentado desviar la investigación, fue finalmente detenido luego de que las pericias de ADN lo vincularan directamente con el cuerpo de la víctima. En julio de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 9 lo condenó a prisión perpetua por homicidio agravado por femicidio y abuso sexual en grado de tentativa.
La condena a Jorge Mangeri
Durante el juicio, se determinó que Ángeles había regresado de su clase de educación física cerca de las 9.50 de la mañana fue interceptada por Mangeri en el edificio de Ravignani 2360, donde la atacó al resistirse a un intento de abuso. La junta médica concluyó que la joven murió estrangulada y sofocada en menos de cinco minutos, con fracturas en cinco costillas, una clavícula y una vértebra.
La Cámara de Casación confirmó la sentencia en 2018, y un año después lo ratificó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sellando así la condena definitiva. Mangeri cumple actualmente su pena en el penal federal de Rawson, en Chubut, tras haber pasado más de una década en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.
El asesinato de Ángeles Rawson sigue siendo uno de los casos más recordados en la historia criminal argentina. Más allá de la sentencia, el dolor de su madre y el reclamo de justicia mantienen viva la memoria de una joven que soñaba con un futuro lleno de proyectos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.