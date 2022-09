El Ministerio de Economía sufrió un hackeo y solicitó a la Justicia que se investigue el caso

🇦🇷 Un actor de amenazas afirma tener accesos a los sistemas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (#MEcon) y los vende en un foro especializado.



🏦 A threat actor is (allegedly) selling access to the Ministry of Economy.#Argentina #Cybersecurity #Cybercrime #Hacking