Se aprobó por amplia mayoría una ley en la provincia de Chubut que restringe el uso de teléfonos celulares dentro de las aulas en establecimientos públicos y privados. La normativa alcanza los niveles Inicial, Primario y Secundario, y abarca tanto a estudiantes como a docentes.
Prohíben el uso libre de celulares en clases en Chubut: qué establece la ley
La normativa alcanza a todos los niveles educativos y fija nuevas condiciones para el uso de dispositivos en clase con el objetivo de mejorar la atención y el aprendizaje en las escuelas.
La medida establece una regulación general sobre el uso de dispositivos móviles durante la jornada escolar. En el nivel Secundario, los celulares solo podrán utilizarse con fines pedagógicos y siempre que exista una planificación previa definida por el docente a cargo.
Además, la ley contempla excepciones específicas para estudiantes que requieran el uso del teléfono por motivos de salud o necesidades vinculadas al aprendizaje, siempre bajo criterios justificables dentro del ámbito educativo.
Argumentos del proyecto
La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, quien fundamentó la propuesta en estudios y evidencia sobre el impacto del uso de dispositivos móviles en contextos escolares.
El legislador señaló que el uso de celulares en clase afecta el proceso de aprendizaje, la atención y el desarrollo cognitivo de niñas, niños y adolescentes, quienes se encuentran en una etapa de formación clave.
También remarcó que distintas entidades científicas y sanitarias advierten sobre consecuencias asociadas al uso excesivo de pantallas, entre ellas alteraciones del sueño, dificultades visuales, aumento de la ansiedad, cuadros de depresión y problemas vinculados al sobrepeso.
Impacto en el rendimiento escolar
Durante el debate, se mencionó un indicador preocupante relacionado con el rendimiento educativo a nivel nacional. Según los datos citados en la discusión parlamentaria, una alta proporción de estudiantes evaluados no logró superar niveles básicos en matemática, en un contexto donde la distracción digital aparece como un factor relevante.
En ese marco, el proyecto se presenta como una herramienta para reducir interferencias en el aula y favorecer la concentración durante el proceso de enseñanza.
Cambios en el aula
Uno de los puntos centrales de la normativa se vincula con el rol del docente. La ley busca devolver al educador la facultad de definir en qué momentos se permite el uso de dispositivos móviles con fines estrictamente pedagógicos, sin eliminar por completo su utilización.
De esta manera, la regulación no establece una prohibición absoluta, sino un esquema de control dentro del aula con criterios educativos.
Una tendencia en expansión
La restricción del uso de celulares en escuelas no se limita a Chubut. Medidas similares ya se aplican en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en otras ocho provincias del país y en distintos países como Dinamarca, Noruega, Francia y Países Bajos, donde se promueven políticas para reducir distracciones digitales en entornos educativos.