La provincia de Entre Ríos presentó en la Feria Internacional de Turismo (FIT 2026) una estrategia integral para coordinar alojamientos, gastronomía, transporte y servicios sanitarios destinados a las familias que viajan con sus animales de compañía. La red inicial ya cuenta con más de 500 establecimientos adheridos y 125 prestadores en proceso de incorporación.
Entre Ríos se convirtió en la primera provincia pet friendly del país: qué particularidades tendrá
La provincia presentó un circuito integral con más de 500 alojamientos y servicios pensados para quienes eligen vacacionar junto a sus animales de compañía.
Una propuesta integral para viajar con animales de compañía
Durante la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026), el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) declaró formalmente a la provincia con propósito pet friendly. La iniciativa busca articular y estructurar la oferta dispersa de servicios adaptados para animales de compañía en un circuito turístico único y planificado.
Según un primer relevamiento, en territorio entrerriano existen más de 500 alojamientos que aceptan mascotas, mientras que otros 125 prestadores turísticos manifestaron interés en sumarse a la iniciativa.
Una red de servicios para viajar con mascotas
La estrategia no se limita al alojamiento. La intención es que los visitantes puedan acceder fácilmente a información sobre restaurantes, termas, playas, espacios naturales, actividades y otros servicios habilitados o preparados para recibir animales.
“Entre Ríos pretende hoy hacer una declaración: la provincia pasa a ser pet friendly”, afirmó el presidente del Emturer, Jorge Satto, durante la presentación. El funcionario señaló que la meta es avanzar progresivamente para reducir las barreras que todavía encuentran quienes deciden viajar con sus mascotas.
Desde el organismo remarcaron que se trata de una propuesta en desarrollo. El desafío será transformar la oferta actualmente disponible en una experiencia turística integrada y fácilmente identificable para el visitante.
La iniciativa también prevé articulaciones con empresas privadas. Flechabus se incorporará para facilitar el traslado de pasajeros junto a sus animales, mientras que Iapser trabaja en una propuesta de cobertura destinada a las mascotas que lleguen a la provincia.
Tecnología para acompañar al turista
Otro componente será la incorporación de Chicho, una aplicación desarrollada en Entre Ríos para colaborar en la búsqueda de mascotas perdidas.
La plataforma será adaptada para los visitantes y permitirá aprovechar la red provincial de servicios ante un eventual extravío durante las vacaciones. También se proyecta incorporar información sanitaria y datos que faciliten la identificación de los animales.
A esto se sumará información sobre veterinarias, comercios de alimentos y otros productos y servicios vinculados con las mascotas.
Durante la presentación, el conductor Hernán Lirio compartió su experiencia viajando junto a su mascota Ramoncito y destacó las dificultades que todavía enfrentan muchas familias al momento de buscar transporte, alojamiento o espacios recreativos que admitan animales.
Un nuevo segmento para el turismo entrerriano
Con esta estrategia, Entre Ríos busca posicionarse dentro de un segmento turístico específico y ampliar las alternativas para escapadas y vacaciones dentro de la provincia.
El punto de partida son los más de 500 alojamientos identificados y los prestadores que manifestaron interés en incorporarse. El próximo paso será consolidar esa oferta en una red que permita al turista conocer de antemano qué servicios puede utilizar junto a su mascota.
La declaración presentada en la FIT marca así el inicio de un proceso con el que Entre Ríos pretende posicionarse como la primera provincia argentina con una propuesta turística integral pet friendly.