Habilitaron el RIGI para la explotación del Proyecto Los Azules en San Juan

Se habilitó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la firma argentina Andes Corporacion Minera SA, la cual trabajará con la canadiense McEwen Mining en su proyecto "Los Azules", ubicado en San Juan.
Posee uno de los yacimientos de cobre más grande del mundo y promete una extracción limpia por 21 años. Estará a cargo de la canadiense McEwen Mining y la argentina ACM SA en convenio con el Banco Mundial.
Se habilitó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la firma argentina Andes Corporacion Minera SA, la cual trabajará con la canadiense McEwen Mining en su proyecto "Los Azules", ubicado en San Juan.
Este proyecto, que implica una inversión de aproximadamente USD 2.672 millones en la extracción y procesamiento de cátodos de cobre, busca fomentar el desarrollo económico y la competitividad en el sector minero. Se estima que el yacimiento brindaría extracción limpia por 21 años.
“Apruébase la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), enmarcado en el sector “Minería”, subsector “Minerales de primera y segunda categoría del Código de Minería de la Nación (excluidos potasio y litio)”, y el plan de inversión, presentado por ANDES CORPORACIÓN MINERA SA (ACM SA), (CUIT N° 30-70952278-3), titular del Proyecto Único denominado “Proyecto Los Azules”, cuyo objeto consiste en completar el desarrollo (factibilidad, permisos) y la construcción de mina, planta e infraestructura asociada para extraer y procesar cátodos de cobre, a desarrollarse en la provincia de San Juan”, indica la Resolución 1553/2025.
El documento cuenta con la firma del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
La resolución establece que ACM SA debe cumplir con un mínimo del 40% de inversión en activos computables en los primeros dos años y completar la inversión total antes del 31 de diciembre de 2027. Además, se autoriza la importación de bienes esenciales bajo franquicias específicas, beneficiando así el desarrollo local y la creación de empleo. La Secretaría de Minería será responsable de supervisar el cumplimiento de la normativa.
Actualmente, el proyecto de cobre Los Azules cuenta con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), avanza con la finalización de su estudio de factibilidad técnica y económica y sigue a la espera de la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La factibilidad está prevista que concluya en octubre de 2025.
En lo que respecta a la minera McEwen Copper, consiguió un fortísimo apoyo del Banco Mundial para desarrollar su proyecto de cobre Los Azules en San Juan. Según el comunicado oficial al que accedió Energy Report, la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial, y McEwen Copper Inc., una subsidiaria de McEwen Inc. firmaron un "acuerdo de colaboración" para respaldar la alineación del proyecto cuprífero con los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de la IFC para un posible financiamiento futuro de deuda y capital.
Este respaldo al cobre argentino está en sintonía con el reciente anuncio tanto del Banco Mundial como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de ampliar y acelerar la asistencia financiera a la Argentina por unos u$s7.900 millones para los próximos meses. El objetivo de las instituciones de crédito es ayudar al gobierno de Javier Milei, tras las contundentes declaraciones de apoyo por parte del gobierno de EEUU.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.