Justicia entrerriana

El procurador repuso a Cecilia Goyeneche en el cargo tras la anulación del jury

La decisión llega luego de que la Corte Suprema anulara su destitución por vicios procesales en el Jury de Enjuiciamiento. La fiscal vuelve a su cargo, pero en condición de suspendida, mientras se espera un nuevo pronunciamiento del STJER.