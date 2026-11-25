Entre Ríos

Con precisiones sobre la calificación legal, se remitió a juicio la causa por el crimen de Jazmín González

Así lo dispuso este martes a la tarde la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata. Asimismo prorrogó la prisión preventiva domiciliaria con tobillera que el imputado venía cumpliendo, con las mismas medidas de restricción. Fiscalía adelantó que pedirá en el juicio ante un jurado popular, la pena de 18 años de prisión. La querella adhirió y aclaró que podría solicitar una pena más grave.