Este martes, pasadas las 17, tras escuchar a las partes y solicitar aclaraciones respecto de la calificación legal que se le imputó a Yamil Alexander Cabrera, de 20 años, la jueza de Garantías de Paraná, Entre Ríos, Marina Barbagelata, dispuso remitir a debate oral y público ante un jurado popular, el legajo que investigó el homicidio de Jazmín González, que tenía 16 años cuando el 19 de octubre a la madrugada recibió un disparo de un arma calibre .38 que le impactó en la cabeza.
Con precisiones sobre la calificación legal, se remitió a juicio la causa por el crimen de Jazmín González
Así lo dispuso este martes a la tarde la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata. Asimismo prorrogó la prisión preventiva domiciliaria con tobillera que el imputado venía cumpliendo, con las mismas medidas de restricción. Fiscalía adelantó que pedirá en el juicio ante un jurado popular, la pena de 18 años de prisión. La querella adhirió y aclaró que podría solicitar una pena más grave.
La audiencia se desarrolló sin complicaciones hasta que la jueza advirtió una situación en la que se podría incurrir en un doble juzgamiento por el tipo de concurso de delitos en el que se subsumió a dos calificaciones, y el concurso de estas con el delito principal y más grave, que es el crimen de la chica.
Las acusaciones proponen la de Homicidio agravado por el uso de arma de fuego en carácter de autor, en concurso real con Homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en carácter de coautor, en concurso real con Portación ilegal de arma de guerra.
Así, solicitó conocer la posición de la defensa, que entendió que la calificación legal que subsume el complejo hecho es la de Homicidio simple por el uso de arma de fuego, por el crimen de González, y de Homicidio simple en grado de tentativa, por los disparos que Cabrera realizó contra un numeroso grupo de adolescentes que salían de una fiesta privada en una casa en el barrio Bajada Grande, en el oeste de Paraná. Sostuvo que el agravante por la portación queda subsumido en la calificación más grave y que conlleva la pena más elevada.
La jueza dictó un cuarto intermedio para analizar la situación y cuando regresó dispuso conservar la calificación legal de las acusaciones sin el concurso real de delitos. Fundamentó que el relato del hecho es preciso y da cuenta de la situación que en un principio pidió que se le aclare, que según explicó el fiscal, queda comprendida dentro de un agravante genérico que se podrá debatir en el juicio.
Prórroga
Las partes informaron a la jueza que habían llegado a un acuerdo respecto de la prórroga de la prisión preventiva, que Cabrera viene cumpliendo en la modalidad de arresto domiciliario con tobillera. Así, pidieron su aplazamiento hasta el 22 de febrero de 2027.
La jueza puso a consideración de las partes que la prórroga se dicte hasta la finalización del juicio, la que fue aceptada por todos.
Evidencia
Fiscalía detalló que cuenta con filmaciones que aportaron vecinos del barrio, que dan cuenta de la secuencia en la que se desarrollaron los hechos con el ataque con golpes de puño a Cabrera incluido, y con declaraciones testimoniales que sostienen que el autor del disparo fue aquel. Adicionó las pericias que en el mismo sentido complican a Cabrera. Así, destacó la pericial balística que se realizó sobre el proyectil que dio muerte a González, que según se consignó arrojó correspondencia con el arma calibre .38 que se secuestró en la casa del imputado. También mencionó los llamados de vecinos comprometidos, al 911, dando cuenta de los disturbios, los disparos y la presencia en el lugar de una persona herida en la vía pública.
El fiscal hizo hincapié en la conducta de Cabrera y de Julián Jonathan Manrique, de 22 años, que manejaba la moto en la que iba Jazmín González. Resaltó que a pesar de que la chica cayó herida gravemente, ambos jóvenes siguieron disparando contra el númeroso grupo de chicos y chicas que se retiraba de la fiesta. También que ambos de retiraron del lugar dejando a la chica herida.
Manrique forma parte de los legajos que se sustancian en forma paralela al delito principal. Está acusado de los delitos de homicidio en grado de tentativa, por los disparos que realizó, presuntamente con un arma calibre 9 milímetros, portación ilegal de arma de fuego de guerra, por no tener la documental de legítimo poseedor, y de provisión ilegítima de arma de fuego, porque quedó registrado por filmaciones de un local de la zona cuando le entregaba un arma a Jesús Joel Gómez, de 24 años, que está imputado del delito de encubrimiento agravado, por el presunto intento de ocultar el arma con la que Manrique habría disparado para repeler la agresión al grupo con el que estaban él, Cabrera y la víctima.