El juez de Garantías de Paraná, Jorge Barbagelata Xavier, pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 24 a las 12, cuando dará a conocer si homologa el acuerdo de juicio abreviado que le presentaron este martes la fiscal Patricia Yedro y la defensa de Tobías Franco Nahuel Arguello.
Paraná: un joven acordó cumplir una pena de ejecución condicional por involuntario rol en homicidio
Se trata del crimen de Tomás Yair Flores, ocurrido el domingo 9 de noviembre de 2025 a la madrugada, cuando fue atacado por tres chicos. Dos eran menores de 15 y 16 años y enfrentarán un juicio. La víctima fue apuñalada cuando yacía inerme. Se consideró que Tobías Franco Nahuel Arguello, lo detuvo con una patada mientras era perseguido por los dos menores, sin conocer que uno tenía un arma blanca.
El acuerdo cuenta con el consentimiento de la querella por la madre de la víctima, a cargo de Ricardo Bordato y Tomásn Vírgala, y consiste en la pena de un año de ejecución condicional por el delito de Lesiones Leves, más el cumplimiento de reglas de conducta por el plazo de dos años.
Tomás Yair Flores tenía 20 años cuando el domingo 9 de noviembre fue perseguido por dos menores, de 15 y 16 años, en el contexto de una fiesta de cumpleaños que se realizaba en la zona de calles Estado de Palestina y República de Siria, en Paraná, Entre Ríos, alrededor de las 3:30.
En el inicio de la investigación, Argüello fue investigado por su rol en el homicidio, pero testimonios, filmaciones y conversaciones que se obtuvieron de los celulares secuestrados, dieron cuenta que Argüello detuvo a Flores con una patada cuando era perseguido por los dos chicos, que eran sus amigos, por lo que pensó que les habían robado.
El hecho
El hecho que se investigó y espera ser dirimido en un juicio según la normativa aplicable a los menores, consistió que los chicos “… persiguieron a Tomás Yair Flores quien se dirigía corriendo por calle Estado de Palestina hacía calle República de Siria y al llegar a la cercanías de la intersección de Estado de Palestina y Republica de Siria, Tobías Franco Nahuel Arguello, de 19 años, sale del kiosco Los Kaiser y derriba a Flores con una patada procediendo” junto a los otros dos “a golpear entre los tres a Flores. Mientras los tres lo estaban golpeando, el chico de 15 años saca un cuchillo con el cual ataca a Flores produciéndole una herida de arma blanca en línea media axilar sobre el pulmón derecho, la cual le provocó la muerte el día 10 de noviembre del 2025”.