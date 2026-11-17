Entre Ríos

Paraná: un joven acordó cumplir una pena de ejecución condicional por involuntario rol en homicidio

Se trata del crimen de Tomás Yair Flores, ocurrido el domingo 9 de noviembre de 2025 a la madrugada, cuando fue atacado por tres chicos. Dos eran menores de 15 y 16 años y enfrentarán un juicio. La víctima fue apuñalada cuando yacía inerme. Se consideró que Tobías Franco Nahuel Arguello, lo detuvo con una patada mientras era perseguido por los dos menores, sin conocer que uno tenía un arma blanca.