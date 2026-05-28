Jonatan Gómez involucrado en deudas por juego clandestino. Mediante fuertes intimidaciones, los dueños del sitio de apuestas lo obligaron a reconocer una cifra diez veces superior a los USD 50.000 que él admite. Esta situación derivó en una denuncia judicial, la contradenuncia del jugador y el embargo preventivo de bienes de su propiedad en Rosario.
El complejo presente de Jonatan Gómez: embargo y amenazas por deudas en apuestas clandestinas
El volante ex Racing y Rosario Central, actualmente en Sarmiento, afirmó sufrir extorsión y amenazas vinculadas a deudas admitidas por 50.000 dólares.
El futbolista, con pasado en Racing y Rosario Central que actualmente se desempeña en Sarmiento de Junín, admitió que contrajo una deuda de 50.000 dólares en un sitio ilegal de apuestas llamado Lexus y denunció que le reclaman una suma mucho mayor.
Según la presentación judicial que su abogado Paul Kurpnik detalló, la organización vinculada al juego clandestino lo forzó a firmar pagarés en una escribanía de Junín en octubre del año pasado, en un episodio que el defensa definió como Extorsión y que muestra un preocupante presente para el jugador.
Kurpnik explicó que los responsables del sitio de apuestas clandestinas judicializaron la deuda y que los reclamos subieron hasta una cifra que, dijeron, es más de diez veces la deuda original; la denuncia incluye amenazas de muerte a la familia, presentaciones en el lugar de entrenamiento y domicilios de allegados.
En la causa, se señala que los pagarés por 505.000 dólares fueron cedidos y que contra Gómez se inició un juicio en los Tribunales de San Lorenzo para ejecutar la deuda reclamada.
Cómo explican la deuda
El abogado indicó que la deuda inicial por apuestas clandestinas fue de 50.000 dólares en la plataforma denominada Lexus y que, a partir de allí, los reclamos crecieron hasta multiplicar por diez el monto reconocido por el futbolista.
Kurpnik explicó que la vía de vinculación con el sitio de juego fue por un primo de la esposa de Gómez y que las apuestas denunciadas no estaban ligadas a Deportes sino a juegos tipo casino, como póker y ruleta.
La denuncia relata que en octubre del año pasado, bajo amenazas, le hicieron firmar cuatro pagarés en una escribanía de Junín y que la escribana se negó inicialmente porque los papeles estaban en blanco.
El expediente detalla además presentaciones de los presuntos extorsionadores en el predio de entrenamiento de Sarmiento y en la casa de un familiar en Capitán Bermúdez, hechos que refuerzan la denuncia de amenazas y Extorsión.
Embargo y consecuencias judiciales
La Justicia ordenó un embargo preventivo de bienes de Jonatan Gómez, incluyendo una casa en el barrio privado Aguadas de Funes, un departamento en Rosario, un auto y cuentas bancarias, según la denuncia y el abogado.
Kurpnik calificó de abrumadoras las pruebas de Extorsión que acompañan la presentación y señaló que, pese a ello, el proceso judicial avanza con la ejecución de la deuda reclamada por supuestos acreedores.
El caso dejó como consecuencia directa el embargo de bienes y la apertura de un juicio ejecutivo en los tribunales competentes, una situación que afecta el presente institucional y personal del futbolista.
La denuncia fue publicada por Doble Amarilla el jueves 28 de mayo de 2026 y, según las fuentes del expediente, el reclamo por las deudas y las presuntas extorsiones sigue en trámite judicial.