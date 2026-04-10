Servicios públicos

Macri profundiza la disputa con Kicillof priorizando a porteños sobre bonaerenses

El decreto N°142-26 jerarquiza a quienes residen y tributan en la Ciudad para turnos, cupos y vacantes. La norma, firmada por el jefe de gobierno porteño, amplía a toda la administración una política que se aplicaba en salud.