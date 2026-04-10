El jefe de gobierno porteño Jorge Macri firmó este viernes el decreto N°142-26 en la Ciudad de Buenos Aires para jerarquizar el acceso a servicios públicos, dando preferencia a quienes residen y tributan en la jurisdicción frente a bonaerenses y extranjeros.
Macri profundiza la disputa con Kicillof priorizando a porteños sobre bonaerenses
El decreto N°142-26 jerarquiza a quienes residen y tributan en la Ciudad para turnos, cupos y vacantes. La norma, firmada por el jefe de gobierno porteño, amplía a toda la administración una política que se aplicaba en salud.
Entre sus fundamentos, la medida argumenta la necesidad de ordenar criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la administración de turnos, cupos y vacantes, y que no suprime el acceso a las prestaciones públicas; en urgencias y emergencias sanitarias la atención seguirá siendo inmediata sin distinción de domicilio.
La norma fue suscripta por el jefe de Gobierno y su jefe de Gabinete, y según el texto busca dar “fuerza legal a una política que ya aplicamos en salud”, con el objetivo de priorizar a los porteños en la prestación de servicios públicos frente a la demanda de personas de otras jurisdicciones.
Cómo operará la prioridad
El decreto establece que cada área y cada servicio deberá adecuar procedimientos internos para aplicar la jerarquización, y la Jefatura de Gabinete coordinará con las distintas dependencias para implementar el criterio de preferencia porteña.
El texto aclara que la preferencia regirá en ámbitos administrativos y no alcanzará a situaciones de seguridad pública ni a la atención inmediata de urgencias, manteniendo la prestación sin distinción cuando exista riesgo para la salud.
Fuentes oficiales indicaron que la medida es un “ordenamiento proporcional” para gestionar la demanda creciente y que no implica la eliminación del acceso para bonaerenses o extranjeros, sino un criterio de Prioridad para quienes tributan en la Ciudad.
Desde la administración señalaron que en 2025 la Ciudad realizó más de 30 millones de prestaciones, que la oferta de consultas aumentó un 30% y que en cirugía se concretaron 12.000 intervenciones adicionales, datos que vinculan con la sobrecarga por usuarios bonaerenses y extranjeros.
La disputa con la Provincia
En paralelo, el gobierno porteño reclamó al gobierno de la provincia de Buenos Aires que comanda Axel Kicillof financie la atención de bonaerenses en situación de calle dentro de la Ciudad y exigió la transferencia de 27.000 millones de pesos como compensación por esa asistencia.
El ministro de Desarrollo Humano porteño señaló que los centros de inclusión social atienden a personas que, según el registro oficial, incluyen a residentes de la provincia y generan un costo que atribuyen a los porteños.
Jorge Macri afirmó que “Personas que no vivían en la Ciudad hacían tours sanitarios que terminaban pagando los porteños. Eso se terminó. La Ciudad no va a ser más la prepaga gratuita de ningún extranjero”, dijo el jefe de Gobierno porteño.
La medida abre una nueva etapa en la disputa entre Ciudad y provincia por la gestión y financiamiento de servicios, y deja como consecuencia institucional la coordinación de la Jefatura de Gabinete porteña para aplicar la Prioridad y la exigencia formal al gobierno bonaerense.