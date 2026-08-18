Una escena inesperada irrumpió en Palermo Chico: decenas de personas disfrazadas de Gandalf, el célebre mago de El Señor de los Anillos, se concentraron frente a la residencia de Peter Thiel para protestar contra la creciente presencia del empresario estadounidense en la Argentina.
“No pasarás”: una multitud de “Gandalfs” protestó frente a la casa de Peter Thiel en Buenos Aires
Los manifestantes eligieron al personaje de El Señor de los Anillos para cuestionar al cofundador de Palantir tras su inversión de US$76 millones en Vista Energy, con operaciones en Vaca Muerta.
Con túnicas, barbas postizas y sombreros puntiagudos, los manifestantes desplegaron una bandera con la frase “You shall not pass” —“No pasarás”—, una referencia directa a la saga de J. R. R. Tolkien y también a la empresa Palantir, cofundada por Thiel.
Por qué eligieron a Gandalf
La caracterización no fue casual. Thiel es un reconocido admirador de Tolkien y bautizó varias de sus compañías con nombres tomados de ese universo, entre ellas Palantir, Valar Ventures y Mithril Capital.
Los palantíri son, dentro de la ficción, piedras que permiten observar lugares lejanos y comunicarse a distancia. Los manifestantes utilizaron esa asociación para cuestionar las actividades de Palantir vinculadas con el análisis masivo de datos y la vigilancia.
Durante la protesta también hubo bombos, cánticos y referencias directas al empresario. En su recorrido, el grupo pasó por el Instituto Nacional Sanmartiniano y frenó momentáneamente para aplaudir al Regimiento de Granaderos a Caballo.
El desembarco en Vaca Muerta
La protesta ocurrió después de conocerse que Thiel Macro LLC, el fondo administrado por el empresario, adquirió alrededor de 1,2 millones de ADR de Vista Energy por aproximadamente US$76 millones. La posición representa cerca del 1% del capital de la petrolera.
Vista es uno de los principales operadores privados de Vaca Muerta y actualmente produce cerca de 160.000 barriles equivalentes de petróleo por día. La compañía ya lleva invertidos más de US$6.500 millones en la Argentina.
La participación de Vista se convirtió además en la segunda mayor posición de la cartera declarada por Thiel Macro, únicamente detrás de Amazon.
Thiel profundiza su presencia en Argentina
La inversión petrolera se conoció cuatro meses después de que Thiel mantuviera una reunión con Javier Milei en la Casa Rosada, donde ambos conversaron sobre política económica y otros temas.
El empresario también adquirió recientemente una propiedad de lujo en Buenos Aires, una decisión que alimentó especulaciones sobre nuevos proyectos vinculados con energía, tecnología y centros de datos.
El interés por la Argentina coincide con el crecimiento de Vaca Muerta y con los planes del Gobierno para atraer inversiones destinadas tanto a hidrocarburos como a infraestructura tecnológica.
Quién es Peter Thiel
Thiel es cofundador de PayPal y Palantir Technologies y fue uno de los primeros grandes inversores externos de Facebook. También creó Founders Fund, desde donde respaldó compañías como SpaceX y Stripe.
Palantir desarrolla sistemas para procesar y analizar grandes volúmenes de información y trabaja con agencias gubernamentales y organismos de seguridad de distintos países.
Precisamente esa combinación entre tecnología, datos y poder fue uno de los ejes de la protesta realizada en Buenos Aires, donde los manifestantes decidieron responder con una referencia al universo literario que inspira buena parte de los nombres empresariales elegidos por Thiel.