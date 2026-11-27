El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 27 de noviembre en sectores de Formosa y Corrientes. En tanto, Misiones se encuentra bajo alerta naranja debido a la previsión de fenómenos meteorológicos de mayor intensidad.
Alerta meteorológica por tormentas: dónde se esperan las lluvias más intensas
El pronóstico anticipa precipitaciones abundantes, actividad eléctrica frecuente y posible caída de granizo. Las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h, mientras que los acumulados de lluvia llegarían hasta los 100 milímetros.
El pronóstico advierte sobre tormentas aisladas, algunas fuertes y localmente severas, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento.
Alerta amarilla
En las zonas alcanzadas por la alerta amarilla se esperan valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.
En Formosa, la advertencia comprende al sector este de la provincia durante la mañana y la tarde. En Corrientes, el área afectada también corresponde al este provincial y se mantendrá bajo alerta durante esos mismos períodos.
Alerta naranja
La situación será más intensa en Misiones, donde rige una alerta naranja durante toda la jornada del viernes.
Según el organismo meteorológico, se esperan tormentas aisladas fuertes o severas, que podrían provocar abundantes precipitaciones, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
Además, las ráfagas de viento podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Los valores de lluvia acumulada se ubicarían entre 70 y 100 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.
Qué fenómenos se esperan
El pronóstico anticipa condiciones de inestabilidad en distintos sectores del NEA, con lluvias intensas, actividad eléctrica y fuertes ráfagas. Mientras que en el este de Corrientes y Formosa se mantiene el nivel amarillo, Misiones presenta un escenario de mayor intensidad, con alerta naranja y acumulados de precipitación más elevados.