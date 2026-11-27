Clima

Alerta meteorológica por tormentas: dónde se esperan las lluvias más intensas

El pronóstico anticipa precipitaciones abundantes, actividad eléctrica frecuente y posible caída de granizo. Las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h, mientras que los acumulados de lluvia llegarían hasta los 100 milímetros.