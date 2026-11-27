Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 27 de noviembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
08:00 - 10:00 Av. Siete Jefes, Bv. Gálvez, Domingo Silva y Vélez Sarsfield
08:00 - 10:00 French, Pavón, Belgrano y Alvear
08:00 - 11:00 Castelli, San Martín, Rivadavia y J.P. López
09:00 - 13:00 Espinoza, Doldán, Carrasco y Arzeno
10:00 - 12:00 O. Boneo, Risso, San Jerónimo y 4 de Enero
10:00 - 12:00 Av. A. del Valle, 25 de Mayo, Callejón El Sable y Misiones
10:00 - 14:00 Por Ruta Nac. N168 desde intersección con Ruta Prov. N1 hasta el ingreso al Túnel Subfluvial (hacia ambos lados)
12:00 - 13:00 Avellaneda, Alberdi, Maipú y Molina
12:00 - 14:00 Av. A. del Valle, Leumann, Aras Belgrano y Las Heras
12:00 - 14:00 Alvear, Rivadavia, Callejón Aguirre y Callejón Funes
Santo Tomé
08:00 - 10:00 Chapeaurouge, Remedios de Esc. de San Martín, Juramento y Echeverría
11:00 - 14:00 Alberdi, Frutos, Rivadavia y Belgrano
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.