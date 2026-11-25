El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 25 de noviembre en sectores de Formosa, Misiones, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis.
Alerta meteorológica por tormentas: cuáles son las siete provincias afectadas este miércoles
El organismo nacional advirtió sobre lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo, con acumulados que podrían alcanzar los 70 milímetros en algunas regiones.
El aviso alcanza a distintas regiones del país y advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos que podrían generar complicaciones durante la jornada.
Las áreas bajo alerta serán afectadas por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones abundantes en períodos breves, caída ocasional de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento.
Cuántos milímetros podrían caer
En la mayor parte de las zonas alcanzadas por el aviso, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros.
En sectores de Formosa y Misiones, en cambio, los registros podrían ubicarse entre 40 y 70 milímetros. El organismo meteorológico advirtió que estas cantidades podrían ser superadas de manera puntual.
A qué hora llegarán las tormentas
La alerta tendrá distintos períodos de vigencia según la provincia. En Formosa, las tormentas se esperan durante la mañana, mientras que en Misiones y San Luis podrían extenderse hasta la tarde.
En Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, las condiciones de inestabilidad están previstas para la tarde y la noche.
Las provincias alcanzadas por el aviso
El alerta comprende sectores de siete provincias. En el norte del país, afectará a Formosa y Misiones, mientras que en la región de Cuyo y el oeste argentino incluirá a San Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja y Catamarca.
Las condiciones previstas incluyen lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas fuertes y posible caída de granizo, por lo que se recomienda seguir la evolución del pronóstico oficial.