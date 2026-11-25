Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 25 de noviembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Imagen ilustrativa.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Ruta Nac. N168, De La Salle, Soria y Callejón 3
08:30 - 12:30 Lamadrid, Estrada, J.P. López y Zeballos
Santo Tomé
09:00 - 13:00 Ruta Nac. N19, desde el km 4,5 hacia el sur. Ramal Arroyo Los Padres
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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