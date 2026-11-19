Para los santafesinos, lo que suceda con el unificado Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad tiene doble relevancia. Esta semana su situación anómala (no tiene presidente), quedó expuesta a partir de su escasa presencia en los medios en medio de un grave accidente con una empresa concesionaria del gas natural, en Remedios de Escalada (en el partido bonaerense de Lanús).
El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad no tiene presidente desde junio
Ya van más de cinco meses sin que se cubra ese cargo, tras una renuncia intempestiva. Llamativo bajo perfil del ENReGE tras la explosión de Remedios de Escalada.
Como en todo el país, en Santa Fe la empresa prestataria del gas natural por redes está bajo la legislación y en el marco de una concesión que responde a la jurisdicción nacional. Incluso las sub concesiones de cooperativas y municipios están bajo esas regulaciones, así como las obras de infraestructura que lleva adelante el Estado Provincial con su plan de construcción de gasoductos.
Pero por otra parte, también es interesante a nivel provincial observar cómo resulta ese proceso de fusión de los entes reguladores del gas natural y de la energía eléctrica en el Estado Nacional.
Santa Fe debe aún discutir una norma sobre regulación de su Empresa Provincial de la Energía, con la creación de un nuevo ente, o generar otro de alcance mayor al Ente Regulador de los Servicios Sanitarios, Enress.
En pocas palabras: para los santafesinos es importante lo que sucede con la regulación nacional del gas natural, porque el nuevo ENReGE no tiene potestad sobre el servicio de distribución de energía eléctrica en el mapa de la bota. Sí sobre la generación y el transporte a nivel nacional. Y también para advertir que no parece sencilla la fusión cuando los entes han surgido por separado.
En Córdoba, por el contrario, los entes de control nacieron unificados tanto para el agua potable y las cloacas como para la energía eléctrica. En Santa Fe, por su proceso de privatizaciones en los '90 se creó un ente de control solo para los servicios sanitarios y sobre la Epe no existe un organismo con igual responsabilidad.
El tema lleva décadas de discusiones en sucesivos gobiernos, más desde la reestatización de los servicios de distribución y recolección que presta Aguas Santafesinas SA, tras un extenso conflicto con la ex Aguas Provinciales que inicialmente fuera concesionada entre 1994 y 2006.
Menos de un mes
Mediante un decreto amparado por la Ley Bases, el Poder Ejecutivo Nacional creó el nuevo ente que ahora incluye al ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al ex Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
El regulador nació en julio de 2025 y completó su directorio en mayo de 2026. Sin embargo, en junio de 2026 renunció intempestivamente su presidente, Néstor Marcelo Lamboglia, en el marco de lo que parece haber resultado de unas tensiones internas del gobierno nacional.
Lamboglia había sido designado por un período de cinco años, y ya había ocupado el cargo de titular del Enre, pero dio un portazo a menos de un mes de asumir.
Desde entonces no hubo más novedades. Se dice que la pelea mayor es entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y su sobrino segundo -y asesor presidencial-, Santiago Caputo.
El directorio del ENReGE tiene quórum y funciona encabezado por su vicepresidente, Vicente Serra, que tiene experiencia en empresas privadas del ámbito de la energía, tanto en gas como en electricidad.
En estos cinco meses hubo un avance importante: un comisión especial formada para nombrar a un nuevo presidente entregó al Poder Ejecutivo Nacional una nómina de posibles presidentes, pero eso sucedió en septiembre y desde entonces no hubo más noticias.
Los propuestos son producto de un concurso abierto convocado por la Secretaría de Energía, bajo la órbita del ministro de Economía. Se habían presentado 22 candidatos.
Sólo un comunicado
Respecto de la explosión en Lanús, los medios de Buenos Aires han ofrecido entrevistas y comentarios de la empresa responsable, Metrogas, que tenía una contratista en obra sobre el ducto cuando se produjo el estallido, y también de autoridades municipales, de esa Provincia y de expertos en seguridad y de defensa civil, pero el flamante ENReGE ha brillado por su ausencia.
El Ente Regulador que debe hacer cumplir los contratos de concesión que incluyen normas de seguridad muy fuertes en materia de gestión del gas natural sólo emitió un comunicado en el que se comunica una obvia decisión: auditar y derivar el tema a la Justicia.
En su publicación, el organismo lamentó las consecuencias de "este tipo de accidentes en los servicios públicos" y anticipó en un comunicado que "como es habitual en estos casos, llevará adelante las auditorías siniestrales correspondientes que pondrá a disposición de la Justicia".