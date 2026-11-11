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Lluvias intensas y posible caída de granizo: dónde rige la alerta amarilla este miércoles

El organismo nacional anticipó fenómenos de variada intensidad en sectores de cinco provincias, con precipitaciones abundantes en cortos períodos y ráfagas de viento.

Cinco provincias tienen sectores bajo alerta meteorológica.Cinco provincias tienen sectores bajo alerta meteorológica.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 11 de noviembre en distintos sectores de Jujuy, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. El organismo anticipó condiciones de inestabilidad, con fenómenos que podrían presentar variada intensidad durante la jornada.

Cómo serán las tormentas previstas

De acuerdo con el informe oficial, las zonas alcanzadas por el aviso podrían registrar tormentas aisladas durante la mañana y la tarde. Algunos episodios podrían ser localmente fuertes e incluso puntualmente severos.

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Los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones intensas en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento fuertes.

En cuanto a las lluvias, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Qué zonas estarán afectadas

En Entre Ríos, el aviso comprende el norte provincial y tendrá vigencia durante la mañana. En Formosa, alcanzará al centro del territorio durante el mismo período.

Por su parte, Corrientes permanecerá bajo alerta durante la mañana y la tarde. En Misiones, el aviso regirá para el sur de la provincia durante la tarde, mientras que en Jujuy abarcará la zona centro en ese mismo horario.

El SMN advirtió por tormentas en cinco provincias.El SMN advirtió por tormentas en cinco provincias.

Cuándo rige la alerta en cada provincia

Los períodos de vigencia serán diferentes según la ubicación geográfica. En Entre Ríos y Formosa, las tormentas están previstas para la mañana, mientras que en Corrientes podrían extenderse durante la mañana y la tarde.

En tanto, los sectores del sur de Misiones y el centro de Jujuy tendrán condiciones de inestabilidad durante la tarde de este miércoles.

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