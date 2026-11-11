El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 11 de noviembre en distintos sectores de Jujuy, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. El organismo anticipó condiciones de inestabilidad, con fenómenos que podrían presentar variada intensidad durante la jornada.
Lluvias intensas y posible caída de granizo: dónde rige la alerta amarilla este miércoles
El organismo nacional anticipó fenómenos de variada intensidad en sectores de cinco provincias, con precipitaciones abundantes en cortos períodos y ráfagas de viento.
Cómo serán las tormentas previstas
De acuerdo con el informe oficial, las zonas alcanzadas por el aviso podrían registrar tormentas aisladas durante la mañana y la tarde. Algunos episodios podrían ser localmente fuertes e incluso puntualmente severos.
Los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones intensas en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento fuertes.
En cuanto a las lluvias, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.
Qué zonas estarán afectadas
En Entre Ríos, el aviso comprende el norte provincial y tendrá vigencia durante la mañana. En Formosa, alcanzará al centro del territorio durante el mismo período.
Por su parte, Corrientes permanecerá bajo alerta durante la mañana y la tarde. En Misiones, el aviso regirá para el sur de la provincia durante la tarde, mientras que en Jujuy abarcará la zona centro en ese mismo horario.
Cuándo rige la alerta en cada provincia
Los períodos de vigencia serán diferentes según la ubicación geográfica. En Entre Ríos y Formosa, las tormentas están previstas para la mañana, mientras que en Corrientes podrían extenderse durante la mañana y la tarde.
En tanto, los sectores del sur de Misiones y el centro de Jujuy tendrán condiciones de inestabilidad durante la tarde de este miércoles.