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Alerta amarilla: siete provincias tendrán lluvias intensas este martes

Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones tendrán condiciones inestables durante distintas franjas de la jornada, con lluvias abundantes, actividad eléctrica y posible granizo.

Las tormentas pueden estar acompañadas por ráfagas fuertes y actividad eléctrica frecuente.Las tormentas pueden estar acompañadas por ráfagas fuertes y actividad eléctrica frecuente.
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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este martes 29 de septiembre por tormentas que alcanza a siete provincias del norte argentino: Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.

El fenómeno puede incluir lluvias intensas en períodos cortos, fuertes ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo. Los acumulados previstos se ubican, en general, entre 30 y 60 milímetros, aunque pueden ser superiores de manera puntual.

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Tormentas durante la mañana

Durante la mañana, la alerta alcanza a Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. En estas provincias se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones intensas, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes.

Los acumulados previstos se ubican entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera localizada.

Qué provincias tendrán lluvia por la tarde

Durante la tarde, el aviso alcanza a Jujuy y Tucumán.

En ambas provincias pueden registrarse tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con posibilidad de granizo, ráfagas superiores a 60 km/h, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente.

El alerta alcanza a siete provincias del norte argentino.El alerta alcanza a siete provincias del norte argentino.

Los acumulados estimados se encuentran entre 15 y 40 milímetros, aunque pueden ser mayores de manera puntual.

Alerta durante la noche

En Salta, el período de mayor atención será durante la noche. Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias intensas en períodos cortos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes.

Los valores de precipitación acumulada pueden alcanzar entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esa cifra en algunos sectores.

Las siete provincias bajo alerta

De esta manera, las provincias alcanzadas por el aviso son Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, aunque el horario de mayor intensidad varía según cada zona.

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