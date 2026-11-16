El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas para distintas regiones de Buenos Aires, La Pampa, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe. Además, algunos sectores de Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja y Catamarca se encuentran bajo alerta naranja debido a la intensidad de los fenómenos previstos.
Alerta por tormentas en 8 provincias: dónde rigen los avisos amarillos y naranjas
El organismo anticipó lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Córdoba se encuentra entre las zonas con mayor nivel de riesgo.
Las tormentas podrían provocar fuertes precipitaciones, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento. Según el organismo, estos eventos pueden generar daños, interrupciones en las actividades cotidianas y representar riesgos para las personas y los bienes.
Alerta amarilla
El nivel amarillo alcanza a sectores de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero, donde se esperan tormentas fuertes y algunas puntualmente severas.
Los fenómenos podrían estar acompañados por lluvias intensas en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.
Por otra parte, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán también presentan advertencias por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. En estas zonas se prevén acumulados de entre 15 y 40 milímetros, con posibilidad de registros superiores en determinados sectores.
Alerta naranja
El SMN estableció alerta naranja para sectores de Mendoza, San Luis, La Rioja y Catamarca. Allí se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y granizo de distintos tamaños.
Además, las ráfagas podrían superar localmente los 90 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 40 y 80 milímetros durante el período de alerta.
Córdoba, bajo advertencia por lluvias intensas
La provincia de Córdoba también se encuentra bajo alerta naranja. Según el pronóstico, podrían desarrollarse tormentas fuertes, algunas severas, acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
En este caso, se estiman acumulados de entre 80 y 120 milímetros durante todo el período de vigencia de la alerta, con posibilidad de que esos valores sean superados de manera puntual.
El SMN advierte que estos fenómenos pueden tener capacidad de daño, por lo que es importante seguir las actualizaciones oficiales y prestar atención a las recomendaciones ante tormentas.