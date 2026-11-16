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En Vivo Lunes 16 de noviembre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:01 / Lun. 16.11.2026

Cortes totales de calles

-Güemes entre Ruperto Godoy y Santiago Derqui

* Horario: desde las 00:00 hs (todos los días).

* Motivo: trabajos de bacheo municipal.

* Sin desvíos de colectivos.

-Francisco Miguens entre R. Meteoro y Dr. N. Farías

* Horario: de 10:00 a 11:00 hs.

* Responsable: Ente del Puerto.

* Con desvío de colectivos.

06:59 / Lun. 16.11.2026

Reducción de Calzada

9 de Julio y Bv. Pellegrini (cantero central)

* Horario: de 14:00 a 21:00 hs.

* Motivo: trabajos de ASSA en el colector cloacal.

* Sin desvíos de colectivos.

Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero

* Horario: desde las 00:00 hs.

* Responsable: ASSA.

* Con desvío de colectivos.

Santiago de Chile entre General Mosconi y Moreno

* Horario: desde las 00:00 hs.

* Motivo: trabajos de bacheo municipal.

* Sin desvíos de colectivos.

Urquiza y Bv. Pellegrini

* Horario: desde las 00:00 hs.

* Motivo: trabajos de ASSA en el colector cloacal.

* Sin desvíos de colectivos.

Francia y Bv. Pellegrini (cantero central)

* Horario: desde las 00:00 hs.

* Motivo: trabajos de ASSA en el colector cloacal.

Av. Aristóbulo del Valle entre Mariano Comas y Cándido Pujato

* Horario: de 7:30 a 14:00 hs.

* Responsable: ASSA.

* Sin desvíos de colectivos.

Salta entre 9 de Julio y 1° de Mayo

* Horario: de 4:00 a 6:30 hs.

* Responsable: ASSA.

* Con desvíos de colectivos.

San Jerónimo y Salta

* Horario: de 4:00 a 6:30 hs.

* Responsable: ASSA.

* Con desvíos de colectivos.

06:58 / Lun. 16.11.2026

Desvíos de colectivos

Zona afectada: Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero

* Línea 16 (ida): de recorrido por San Jerónimo – 3 de Febrero – 9 de Julio – Av. General López, a recorrido habitual.

Zona afectada: San Jerónimo y Salta

Horario de desvíos informado: de 4:00 a 6:00 hs.

* Líneas 4, 5, 13, 14 y 18: de recorrido habitual por San Jerónimo – Primera Junta – 1° de Mayo – Mendoza, a recorrido habitual.

* Líneas 3, 8, 10, 11 y 15: de recorrido habitual por San Jerónimo – Primera Junta – 1° de Mayo – Moreno – San Jerónimo, a recorrido habitual.

Zona afectada: Francisco Miguens entre R. Meteoro y Dr. N. Farías

Horario: de 10:00 a 11:00 hs.

* Línea 9: de recorrido habitual por Rivadavia – Tucumán – Av. Alem – Alberdi – Colectora Alem – Belgrano, a recorrido habitual.

06:39 / Lun. 16.11.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

Balizamiento en el KM 119, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe. Camión en banquina balizado

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