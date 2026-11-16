Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cortes totales de calles
-Güemes entre Ruperto Godoy y Santiago Derqui
* Horario: desde las 00:00 hs (todos los días).
* Motivo: trabajos de bacheo municipal.
* Sin desvíos de colectivos.
-Francisco Miguens entre R. Meteoro y Dr. N. Farías
* Horario: de 10:00 a 11:00 hs.
* Responsable: Ente del Puerto.
* Con desvío de colectivos.
Reducción de Calzada
9 de Julio y Bv. Pellegrini (cantero central)
* Horario: de 14:00 a 21:00 hs.
* Motivo: trabajos de ASSA en el colector cloacal.
* Sin desvíos de colectivos.
Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero
* Horario: desde las 00:00 hs.
* Responsable: ASSA.
* Con desvío de colectivos.
Santiago de Chile entre General Mosconi y Moreno
* Horario: desde las 00:00 hs.
* Motivo: trabajos de bacheo municipal.
* Sin desvíos de colectivos.
Urquiza y Bv. Pellegrini
* Horario: desde las 00:00 hs.
* Motivo: trabajos de ASSA en el colector cloacal.
* Sin desvíos de colectivos.
Francia y Bv. Pellegrini (cantero central)
* Horario: desde las 00:00 hs.
* Motivo: trabajos de ASSA en el colector cloacal.
Av. Aristóbulo del Valle entre Mariano Comas y Cándido Pujato
* Horario: de 7:30 a 14:00 hs.
* Responsable: ASSA.
* Sin desvíos de colectivos.
Salta entre 9 de Julio y 1° de Mayo
* Horario: de 4:00 a 6:30 hs.
* Responsable: ASSA.
* Con desvíos de colectivos.
San Jerónimo y Salta
* Horario: de 4:00 a 6:30 hs.
* Responsable: ASSA.
* Con desvíos de colectivos.
Desvíos de colectivos
Zona afectada: Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero
* Línea 16 (ida): de recorrido por San Jerónimo – 3 de Febrero – 9 de Julio – Av. General López, a recorrido habitual.
Zona afectada: San Jerónimo y Salta
Horario de desvíos informado: de 4:00 a 6:00 hs.
* Líneas 4, 5, 13, 14 y 18: de recorrido habitual por San Jerónimo – Primera Junta – 1° de Mayo – Mendoza, a recorrido habitual.
* Líneas 3, 8, 10, 11 y 15: de recorrido habitual por San Jerónimo – Primera Junta – 1° de Mayo – Moreno – San Jerónimo, a recorrido habitual.
Zona afectada: Francisco Miguens entre R. Meteoro y Dr. N. Farías
Horario: de 10:00 a 11:00 hs.
* Línea 9: de recorrido habitual por Rivadavia – Tucumán – Av. Alem – Alberdi – Colectora Alem – Belgrano, a recorrido habitual.