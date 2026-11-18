El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas meteorológicas para este miércoles 18 de noviembre en nueve provincias argentinas. El pronóstico advierte sobre tormentas de distinta intensidad, con posibilidad de abundantes precipitaciones, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.
Alerta naranja por tormentas severas en Santa Fe y otras cuatro provincias para este miércoles
El SMN advirtió sobre posibles lluvias abundantes, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Además, rige un aviso de nivel amarillo en otras jurisdicciones del país.
La situación más delicada se presenta en sectores de Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones, donde rige una advertencia naranja por la posibilidad de fenómenos severos.
Qué implica la alerta amarilla
Las zonas alcanzadas por el nivel amarillo podrían registrar tormentas fuertes y, de manera localizada, fenómenos severos. Se esperan precipitaciones abundantes en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.
Según el SMN, los valores de lluvia acumulada podrían ubicarse entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que esos registros sean superados en algunos puntos.
Alerta naranja
En las áreas bajo alerta naranja se prevén tormentas fuertes o severas, con abundante caída de agua, granizo de diferentes tamaños y frecuente actividad eléctrica.
Uno de los principales riesgos serán las ráfagas de viento, que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además, se estiman precipitaciones acumuladas de entre 70 y 120 milímetros durante el período de vigencia del aviso, con posibles registros superiores de manera puntual.
Qué provincias están alcanzadas
La advertencia amarilla comprende a Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y La Pampa. En tanto, el nivel naranja alcanza a sectores de Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones.
El SMN recomienda mantenerse informado a través de sus canales oficiales y prestar atención a las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.