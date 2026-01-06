Un sismo de 2.8 de magnitud se registró este lunes en Mendoza

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó que este lunes por la tarde se produjo un sismo en Mendoza.
El movimiento telúrico fue de 2.8 de magnitud y se produjo exactamente a las 19.23 a 51 kilómetros al sureste de Mendoza.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó que este lunes por la tarde se produjo un sismo en Mendoza.
Fue de 2.8 de magnitud según la escala de Ritcher y se sintió en varios departamentos del este de la provincia.
El movimiento telúrico se produjo exactamente a las 19.23, hora de Mendoza, y tuvo como epicentro La Reducción, Rivadavia, a unos 51 kilómetros al sureste de la Ciudad de Mendoza.
El epicentro se registró a unos 10 kilómetros de profundidad.