Se registró un sismo en Mendoza: cuál fue el nivel de impacto y riesgos
INPRES registró un sismo de magnitud 4,8 con epicentro en la zona noroeste de la provincia y profundidad superior a 130 km, sentido también en Chile.
15:17
Un sismo de magnitud 4,8 se sintió en la provincia de Mendoza en la mañana de este martes 21 de octubre de 2025, con variaciones en la localización exacta del epicentro informadas por distintos medios. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) consignó la magnitud y la profundidad del evento, que superó los 130 kilómetros, y precisó coordenadas aproximadas en la zona de Uspallata y en el límite con San Juan. El movimiento se percibió en varias localidades del norte mendocino y también fue sentido en zonas de Chile.
El registro de profundidad del sismo, superior a 130 km, lo ubica como un movimiento de foco profundo, un dato relevante para la interpretación de sus efectos en superficie. Los informes publicados por medios locales consignaron distancias al epicentro que oscilaron entre 43 km al noroeste de Uspallata y 86 km del área de Los Andes; la variación refleja actualizaciones en los primeros reportes de INPRES y en los análisis preliminares de distintas estaciones sísmicas. Este tipo de datos resulta clave para evaluar la transmisión de ondas y la respuesta de las estructuras.
Hasta el momento no se registraron daños materiales ni personas afectadas; las autoridades locales y el organismo de monitoreo mantienen vigilancia permanente sobre la actividad sísmica en la región, según los reportes locales. La repetición de movimientos en días consecutivos, con un sismo previo de menor magnitud (2,5) registrado en la zona sur de San Juan, generó inquietud entre vecinos y reforzó el seguimiento institucional. La provincia continúa en observación por parte de los organismos competentes.
Registro técnico y cronología de los movimientos
El evento principal consignado por INPRES alcanzó magnitud 4,8 en la escala de Richter y profundidad aproximada de 131 a 138 kilómetros, según distintas actualizaciones de las estaciones sísmicas. Los reportes informaron ubicaciones del epicentro que lo sitúan 43 kilómetros al noroeste de Uspallata y, en otras mediciones, en el límite con la provincia de San Juan, a 86 kilómetros al noreste de Los Andes. La variación en los puntos refleja la naturaleza de los primeros análisis instrumentales.
El sismo de mayor intensidad fue precedido días atrás por un movimiento de magnitud 2,5 ocurrido en la madrugada y con epicentro en Barreal, cerca del límite con Las Heras, con profundidad registrada en torno a los 101 kilómetros. Por su baja magnitud, ese temblor no generó daños materiales pero sí aumentó la percepción de actividad sísmica entre los vecinos del Gran Mendoza. La cronología reciente muestra eventos de distinta magnitud y focos profundos en la región andina.
Las estaciones de monitoreo continuaron registrando réplicas y pequeñas oscilaciones en las horas siguientes al sismo principal. La intensidad percibida varió según la distancia al epicentro y las condiciones locales de suelo, factores que determinan la transmisión de energía sísmica. Los reportes técnicos se centraron en medir la magnitud, la profundidad y la ubicación para actualizar pronósticos y alertas a la población.
Implicancias para la seguridad pública e infraestructura local
La ausencia de reportes de daños materiales y de víctimas indica que, en este episodio, no se detectaron fallas estructurales inmediatas en edificios de la provincia. No obstante, la información oficial subraya la importancia de mantener controles y relevamientos en construcciones críticas como hospitales, escuelas y puentes. Las tareas de inspección permiten confirmar la integridad de la infraestructura y priorizar intervenciones cuando corresponda.
La magnitud moderada y la profundidad del sismo redujeron la probabilidad de impactos severos en la superficie, pero las autoridades insistieron en la vigilancia continua y en la evaluación de estructuras estratégicas. Organismos locales mantienen comunicación con equipos técnicos para revisar daños ocultos que puedan afectar la seguridad de la comunidad, con especial atención en zonas cercanas a los epicentros reportados.
La recurrencia de movimientos, aunque de distinta intensidad, subraya la necesidad de mantener protocolos de emergencia y campañas de información pública. Argentina se encuentra en una zona sísmicamente activa por la convergencia de placas tectónicas, por lo que el monitoreo y el análisis constante de los eventos resultan claves para la prevención y la planificación urbana y de obras públicas, indicó el reporte provincial.
