Alerta amarillo por viento fuerte en cinco provincias de Argentina

El mal clima se mantiene este martes en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a Jujuy, Salta, Catamarca, Chubut y Santa Cruz.
Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas del norte del país, en Jujuy, Salta y Catamarca; y del sur, en Chubut y Santa Cruz.
De acuerdo con el reporte del organismo, el aviso para el norte del país indica que “la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos".
Para la advertencia que aplica las regiones del sur, el SMN indicó que “el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h”.
