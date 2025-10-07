#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este martes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 8º y la máxima sería de 24°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones durante la jornada.

Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 8° y la máxima sería de 24º, bajando a 22° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 76%, la presión de 1020.6 hPa, viento norte a 6 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El miércoles espera una mínima de 12° y una máxima de 27°. Se mantendrá el cielo completamente despejado a lo largo de todo el día.
  • Luego, el jueves tendrá una mínima de 11° y una máxima de 28°. La jornada se presenta con cielo completamente despejado durante toda su extensión.
  • Finalmente, el viernes se espera cielo despejado en la mañana y algo cubierto en la tarde - noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 14° y la máxima de 31°.
CLIMA EXTENDIDO

