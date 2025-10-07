Presentan el libro “Lo que dicen, susurran o callan”, de Gustavo Vittori

En el marco del 80° aniversario del Museo Histórico Provincial “Brigadier Estanislao López”, Gustavo J. Vittori presenta su libro “Lo que dicen, susurran o callan. Relevantes piezas del patrimonio”, publicado por Ediciones El Litoral.
Una obra que invita a redescubrir el patrimonio santafesino.
La cita es el miércoles 8 de octubre, a las 18 horas, en el SUM del Histórico (3 de Febrero 2553, ciudad de Santa Fe). La actividad es abierta al público.
La obra reúne relatos sobre piezas patrimoniales que revelan historias ocultas, silencios y mensajes que siguen vigentes. Se trata de una edición especial que transforma en páginas impresas la serie periodística publicada en 2023 por El Litoral, en la que Vittori recorrió documentos, objetos y obras emblemáticas del acervo santafesino
Lejos de ser un catálogo tradicional, el libro propone un viaje sensible y documentado por piezas icónicas como el sello confederal utilizado en el Congreso de 1853, la cruz que acompañó el cautiverio del general José María Paz, tallas guaraníes y mocovíes, retratos de próceres, mobiliario cargado de secretos y pinturas de autores fundamentales para la historia artística de la región
Cada capítulo invita a reflexionar sobre la identidad santafesina, el arte, la política, la religión y los vínculos sociales que dejaron huella. Como escribe el propio Vittori: “Los objetos, aunque puedan parecer inertes, siguen diciéndonos cosas. Nos invitan a escuchar lo que cuentan, lo que susurran y lo que callan”.
Además de resaltar el valor cultural de estas piezas, la publicación busca concientizar sobre la importancia de preservar y restaurar el patrimonio histórico, visibilizando la necesidad de contar con talleres de conservación que aseguren su continuidad en el tiempo.
