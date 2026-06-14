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Tenía 95 años

Murió Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

La docente y activista por los derechos humanos estaba internada y acompañada por su familia.

Taty Almeida, representante de Madres de Plaza de Mayo (línea fundadora). Foto: NA / Damián DopacioTaty Almeida, representante de Madres de Plaza de Mayo (línea fundadora). Foto: NA / Damián Dopacio
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Taty Almeida, la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora falleció este domingo a los 95 años, en el Hospital Italiano donde se encontraba internada, de acuerdo a la información que otorgaron sus familiares y allegados.

Minutos antes de su muerte, la habían sedado "porque ya su cuerpito no aguantaba más".

"Gracias por haber acompañado sus relatos. Nos dio mucha felicidad a todos", manifestaron sus allegados.

"A las 19.20 del 14 de junio falleció en el Hospital Italiano nuestra querida Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. En breve comunicaremos en que lugar se llevará a cabo la despedida. 30 mil detenidos desaparecidos Presente Ahora y siempre!", confirmó el comunicado que enviaron desde su entorno.

De acuerdo a lo trascendido, el velatorio de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo sería en el sindicato de Telecomunicaciones FOETRA.

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, era una docente y activista dedicada a la defensa de los derechos humanos y, particularmente, reconocida por ser una de las principales organizadoras de la búsqueda de personas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar en Argentina.

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Su inicio en Madres de Plaza de Mayo comenzó luego del secuestro de su hijo, Alejandro Martín Almeida: tenía 20 año, trabajaba en la agencia Télam y en junio del año 1975, desapareció en manos de la organización paraestatal conocida como La Triple A durante el gobierno de la ex presidenta Isabel Martínez de Perón.

Pasados los años, y después de haberse conocido las diferencias internas en el movimiento, asumió la presidencia dentro de la Línea Fundadora de las Madres. Su rol trascendió lo partidario y será recordada por su constante consigna "la única lucha que se pierde es la que se abandona".

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