Temporal de lluvia, viento y granizo en el sur bonaerense: se voló el techo de un hospital

Una tormenta con ráfagas intensas, lluvia abundante y granizo afectó la zona sur de la provincia de Buenos Aires durante la noche del martes. En el municipio de Benito Juárez, el viento arrancó el techo del Hospital Municipal Eva Perón, lo que obligó a interrumpir sus servicios. También se registraron caída de árboles, postes y suspensión de clases en varias localidades.
Durante la noche del martes, un sistema de tormentas —acompañado de fuertes vientos, lluvia y granizo— azotó varias localidades del sur bonaerense, entre ellas Benito Juárez, Laprida y la zona de Bahía Blanca.
En Benito Juárez, las ráfagas alcanzaron niveles que según algunos informes podrían atribuirse a la cola de un tornado. En ese municipio, el techo del Hospital Municipal Eva Perón fue arrancado por el viento, lo que obligó a interrumpir las prestaciones médicas.
Además, en ese distrito se registraron daños en la cubierta de la pileta climatizada municipal, caída de árboles y postes de luz, y cortes del suministro eléctrico.
Ante la situación, la municipalidad dispuso la suspensión de clases del turno mañana en todo el distrito y en varias localidades rurales como Estación López, Tedín, El Luchador, Coronel R. Bunge y la escuela EP Nº 11, con el objetivo de evaluar las condiciones de los edificios escolares.
En Laprida, por su parte, se registró una caída de granizo de distintos tamaños que generó daños en techos, patios y vehículos. En la vecina localidad de Tandil, se midieron 38 milímetros de lluvia en apenas 16 minutos.
Aunque no se registraron víctimas fatales según los reportes iniciales, Defensa Civil informó que varias viviendas sufrieron ingreso de agua y que habían calles anegadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta amarilla para la región bonaerense, advirtiendo sobre la posibilidad de lluvias abundantes en cortos períodos, granizo y ráfagas intensas.
De acuerdo con los informes, se esperaban acumulados de entre 30 y 70 mm en algunas zonas y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
El seguimiento detallado del fenómeno mostró que, además del sur bonaerense, estaban bajo advertencia zonas como Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Madariaga, y también sectores del oeste como Daireaux, Guaminí, Trenque Lauquen y Tres Lomas.
Según el pronóstico extendido, el sistema de inestabilidad se desplazaba hacia el este de la provincia, con expectativa de nuevos episodios de lluvia y viento para los próximos días.
