Fuerte tormenta

Temporal de lluvia, viento y granizo en el sur bonaerense: se voló el techo de un hospital

Una tormenta con ráfagas intensas, lluvia abundante y granizo afectó la zona sur de la provincia de Buenos Aires durante la noche del martes. En el municipio de Benito Juárez, el viento arrancó el techo del Hospital Municipal Eva Perón, lo que obligó a interrumpir sus servicios. También se registraron caída de árboles, postes y suspensión de clases en varias localidades.