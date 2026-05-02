En el universo de las bodas, cada detalle cuenta y los accesorios ocupan un lugar central en la construcción del look nupcial. Sin embargo, las tendencias cambian y lo que durante años fue un clásico hoy queda en segundo plano. Estilistas coinciden en que muchas novias siguen apostando por elementos que resultan excesivos frente a una estética más actual.
Novias: los 5 accesorios que dejan de usarse y los que serán tendencia
Descubre qué accesorios nupciales están quedando obsoletos y cuáles marcarán la pauta en las próximas temporadas, según expertos en moda nupcial.
Lejos de imponer reglas rígidas, los expertos en moda nupcial proponen una renovación consciente: reemplazar ciertos accesorios tradicionales por opciones más modernas, versátiles y coherentes con los estilos contemporáneos. La clave estará en lograr un equilibrio entre personalidad, comodidad y sofisticación, evitando sobrecargar el outfit y priorizando piezas que acompañen sin opacar.
Accesorios que quedan atrás y sus reemplazos
- Velos excesivamente largos → velos cortos o capas livianas
- Coronas grandes y recargadas → tiaras minimalistas o peinetas delicadas
- Collares pesados → gargantillas finas o ausencia de collar
- Zapatos blancos tradicionales → tonos nude, metalizados o personalizados
- Guantes largos clásicos → mangas integradas o brazaletes sutiles
Esta transformación no implica perder el espíritu clásico de una boda, sino reinterpretarlo. Los velos, por ejemplo, seguirán siendo protagonistas, pero en versiones más livianas que permitan movilidad y frescura. Del mismo modo, las novias comenzarán a optar por accesorios que aporten identidad sin caer en lo excesivo.
Una estética más natural
En los últimos años, la tendencia apunta a resaltar la esencia de cada novia. Esto se traduce en elecciones más simples, donde el maquillaje, el peinado y los accesorios dialogan entre sí sin competir. Los estilistas remarcan que menos será más: un solo elemento destacado puede generar mayor impacto que la suma de varios.
La sustitución de collares pesados por gargantillas finas, o incluso por la ausencia de joyería en el cuello, permitirá dar protagonismo al escote o al diseño del vestido. Asimismo, las coronas imponentes cederán lugar a piezas más discretas que acompañen sin dominar la escena. Esta línea estética también se reflejará en los zapatos, donde la comodidad y el diseño personalizado ganarán terreno.
Personalización y comodidad
Otro cambio clave estará vinculado a la experiencia de la novia durante la jornada. Los accesorios dejarán de ser únicamente decorativos para convertirse en aliados funcionales. La elección de piezas livianas, cómodas y adaptables permitirá disfrutar cada momento sin restricciones.
Además, la personalización cobrará un rol protagónico. Desde zapatos con detalles únicos hasta accesorios heredados reinterpretados, cada elemento contará una historia. Esta tendencia no solo aportará autenticidad, sino que también reforzará el valor emocional del look.
En este contexto, los estilistas coinciden en que el futuro de la moda nupcial se orientará hacia decisiones más conscientes. Las novias buscarán sentirse representadas en cada elección, dejando atrás imposiciones tradicionales para construir una imagen propia, coherente y actual.