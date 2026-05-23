Aniversario

El Almacencito: donde los muebles tienen una segunda vida

A 13 años de su inauguración, Maru Batllecasas celebró un nuevo aniversario rodeada de clientes y afectos. Entre vino, música y muebles cargados de historia, la emprendedora repasó el camino de un proyecto que nació desde una búsqueda personal y hoy se transformó en un espacio creativo y de encuentro.