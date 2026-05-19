#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Decoración

Las 5 decisiones de diseño que afectan tu salud mental sin que lo notes

La distribución de los espacios, la iluminación y hasta los objetos cotidianos pueden influir en el estado de ánimo y generar mayor tranquilidad o tensión diaria.

Los errores de decoración que pueden aumentar el estrés en el hogar.Los errores de decoración que pueden aumentar el estrés en el hogar.
 10:18
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El diseño de interiores es mucho más que elegir muebles bonitos. El espacio que habitamos tiene un impacto directo en nuestro sistema nervioso, dictando si nos sentimos en paz o en un estado de alerta constante.

Nuestra casa funciona como un espejo de la mente. Por ello, la disposición del mobiliario y la elección de los colores pueden transformarse en sutiles fuentes de bienestar o en detonantes silenciosos de ansiedad cotidiana.

Mirá también¿Dormís mal?: estos son los 5 objetos que están arruinando tu descanso según el Feng Shui

Trucos que transforman tu casa

Para lograr una atmósfera de relajación absoluta, los expertos sugieren enfocarse en la armonía visual. La iluminación juega un papel crucial en este proceso, priorizando siempre la luz natural y el uso de lámparas de tonos cálidos.

Asimismo, la incorporación de elementos orgánicos resulta fundamental. La presencia de plantas de interiores y el uso de materiales como la madera o el lino conectan el espacio con la naturaleza, promoviendo una baja inmediata en los niveles de cortisol.

Cómo lograr un hogar más armónico con pequeños cambios de diseño.Cómo lograr un hogar más armónico con pequeños cambios de diseño.

Por último, el orden y la simetría actúan como bálsamos para el cerebro. Mantener las superficies despejadas y las zonas de paso libres reduce los estímulos visuales innecesarios, permitiendo que la mente descanse al entrar a cada habitación.

Decoraciones que sabotean tu salud mental

  • El uso excesivo de colores vibrantes: Pintar habitaciones enteras con tonos rojos, naranjas o amarillos chillones sobreestimula el cerebro y dificulta el descanso.
  • Mobiliario con esquinas demasiado puntiagudas: Las formas afiladas activan de manera inconsciente una respuesta de alerta frente a posibles golpes.
  • La acumulación de objetos innecesarios: El desorden visible satura la atención y eleva la hormona del estrés sin que nos demos cuenta.
  • Mala distribución que obstruye el paso: Tener que esquivar muebles para caminar interrumpe el flujo de energía y genera frustración diaria.
  • La iluminación blanca y fría: El uso de bombillas fluorescentes simula la luz del mediodía, alterando los ciclos de sueño y provocando fatiga.
El impacto silencioso de la decoración en tu salud mental.El impacto silencioso de la decoración en tu salud mental.

Cómo aplicar la neuroarquitectura sin gastar

No hace falta una reforma integral para cambiar la energía de un ambiente. Pequeñas modificaciones, como pintar una sola pared de un tono neutro o mover un sofá de lugar, pueden renovar por completo la percepción de tu espacio vital.

La clave reside en escuchar cómo te sientes en cada rincón. Al identificar los puntos de conflicto y aplicar estos sencillos cambios, tu hogar dejará de ser una fuente de tensión para convertirse en el santuario que mereces.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google

Sobre el Autor
Por: 
#TEMAS:
Especial Nosotros
Salud

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro