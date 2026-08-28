Opinión

Volver a ver el sol: por qué el clima gris también entra a la oficina

Hace semanas que buena parte de Argentina convive con el mismo cielo cubierto. La ciencia explica por qué eso no es solo un dato meteorológico, sino también un dato de salud emocional, y por qué las organizaciones tienen un rol que jugar en cómo lo atraviesan sus equipos.