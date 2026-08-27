Hay una imagen que describe bastante bien cómo trabaja hoy buena parte de la fuerza laboral: una persona en una videollamada, respondiendo un chat interno, con un mail a medio redactar en otra pestaña y un recordatorio parpadeando para la próxima reunión, que ya empezó. Lo llamamos multitasking y durante años lo vendimos como una virtud, casi como una habilidad para lucir en el currículum.
Multitarea, la trampa que agota a los equipos
Seis reuniones superpuestas, un chat que no para y la sensación de terminar el día sin haber terminado nada. La sobrecarga laboral ya no es una anécdota de gente muy exigente consigo misma: es, cada vez más, un problema de ansiedad medible y con nombre propio.
La evidencia dice otra cosa: el cerebro humano no está diseñado para sostener varias tareas complejas al mismo tiempo, sino para hacer una cosa después de la otra. Lo que hacemos cuando "multitareamos" no es procesar todo en simultáneo, es alternar rápido entre tareas, y cada uno de esos cambios tiene un costo cognitivo real. Investigadores de la Universidad de Michigan, cuyos hallazgos difundió la American Psychological Association, documentaron que el cambio constante entre tareas puede llegar a reducir la productividad hasta en un 40%. Otras investigaciones sobre fragmentación laboral muestran que cada interrupción le cuesta al cerebro varios minutos de reenfoque, minutos que se multiplican decenas de veces a lo largo de una jornada de trabajo típica.
Lo que dicen los números sobre el estado actual
El costo no es solo de productividad, es emocional. Según el estudio Burnout 2025 de Bumeran, el 92% de los trabajadores argentinos dice sentirse "quemado" por su trabajo, lo que ubica al país por cuarto año consecutivo a la cabeza del ranking regional. Un relevamiento conjunto de Bumeran y Combo encontró que el 37% de los talentos argentinos reporta ansiedad generalizada como diagnóstico de salud mental, la cifra más alta entre todos los cuadros relevados.
A nivel internacional, la tendencia es la misma: según Deloitte, el 77% de los profesionales encuestados en Estados Unidos experimentó burnout en su empleo actual, una cifra que sube al 84% entre los millennials. Y de acuerdo con HR.com, el 61% de las personas afirma sentirse estresada en el trabajo con frecuencia, mientras que Gallup ubica el estrés diario a nivel global en torno al 40%, y más cerca del 50% en Estados Unidos y Canadá.
Detrás de estos números hay una sensación muy concreta que muchos reconocen: la de terminar el día habiendo estado ocupado todo el tiempo, sin la sensación de haber avanzado en nada importante. Esa brecha entre "estar ocupado" y "estar produciendo" es, muchas veces, el terreno donde crece la ansiedad laboral: cuanto más se fragmenta la atención, más cuesta cerrar tareas, y cuanto menos se cierra, más crece la sensación de estar siempre atrasado.
Qué pueden hacer las organizaciones, más allá de la voluntad individual
Pedirle a cada persona que "se organice mejor" no alcanza cuando el problema es estructural. Proteger bloques reales de foco, sin reuniones ni interrupciones, es de las medidas más simples y más efectivas que puede tomar un equipo. Revisar la cantidad de reuniones que realmente necesitan estar en el calendario, y animarse a cancelar las que no aportan una decisión concreta. Promover una cultura donde hacer una cosa a la vez no se lea como lentitud, sino como criterio. Y, otra vez, dar el ejemplo desde el liderazgo: un jefe que responde todo al instante y espera lo mismo de su equipo está diciendo, sin decirlo, que la disponibilidad permanente es la norma.
La sobrecarga no se resuelve agregando una técnica de productividad más a una agenda que ya no tiene margen. Se resuelve achicando la agenda, protegiendo la atención y aceptando que hacer menos cosas, pero terminarlas, suele rendir más que intentar hacerlas todas a la vez. El cerebro, después de todo, siempre lo supo.
Verónica Dobronich es speaker internacional y experta en Inteligencia Emocional. HR Influencer N.º 1 de Argentina 2024 y Top Voice en Inteligencia Emocional en LinkedIn.