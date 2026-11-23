Del 23 al 29 de noviembre, el horóscopo chino marca una etapa de ajustes y oportunidades para todos los signos. La semana favorece la organización de rutinas, el inicio de proyectos y la revisión de relaciones personales y profesionales. Signo por signo, las predicciones señalan dónde poner el foco para crecer sin descuidar el equilibrio emocional.
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 23 al 29 de noviembre
Energías de cambio, definiciones y movimiento atraviesan a los doce animales del horóscopo chino. Claves para el trabajo, las emociones y los vínculos en una semana que invita a reordenar prioridades y avanzar con mayor conciencia.
🐀 Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Esta semana es propicia para hacer una especie de limpieza de las circunstancias que no te hagan sentir cómodo. Dirás unas cuantas verdades porque no soportas las injusticias. Suelta las cargas y llenate de optimismo, todo pasa por algo y los hechos te empujaran a tomar nuevas decisiones. Los solteros estarán muy entusiasmados con un nuevo amor, quieren vivir al máximo el sentimiento.
🐃 Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Lo espiritual cobrará fuerza en tu vida, recibirás señales que te mantendrán alerta. Mejora notablemente la comunicación con familiares. Pendiente con la salud de un niño. Buscarás nuevas formas para ganar dinero extra, otros buscarán nuevos empleos pues no se sienten conformes con el resultado de lo que hacen. Ábrele los brazos al amor, no formes una pared que puede hacerte perder oportunidades.
🐅 Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Estarás más consciente de los gastos, debes vivir el hoy pero también pensando en el mañana para que puedas organizarte mejor. Serás muy diplomático con un problema que no te afecta directamente pero que es de importancia para ti. Mejoran las condiciones, por fin se acaba la espera que te tenia desanimado. Las decisiones deben ser tomadas en pareja, recuerda que en la unión esta la fuerza.
🐇 Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Es momento de concretar, no dejes cabos sueltos ni ciclos abiertos porque después se te va a hacer super difícil retomarlos. Toma un segundo aire y organízate un poco más. Si estás vendiendo algo esta semana lo concretas. Adopta una actitud bajo perfil para que no te involucres en chismes que puedan meterte en problemas. Cuidado al decir las cosas, puedes herir a la persona que amas y después no hay marcha atrás.
🐉 Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
Semana con buen ánimo, querrás invertir en tu imagen para sentirte más cómodo contigo mismo. Muy perceptivo, sueños reveladores que lograrán sorprenderte. El orgullo al extremo hace que pierdas buenas oportunidades, manejalo. Hay inconformidad, sin embargo, quieres dar el beneficio de la duda, no quieres tomar decisiones apresuradas. Te sientes con una ilusión muy particular, quieres darte el permiso de ser feliz.
🐍 Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
Controla tu carácter, las bajas pasiones no traen nada bueno, no te dejes dominar por la impulsividad, el egoísmo y la manipulación. Te hace falta socializar, ver otras caras, compartir con amigos. Las dificultades se solucionan hablando. De viento en popa, cambios internos que al final te beneficiaran. Cuidado con las mentiras, recuerda que entre cielo y tierra no hay nada oculto. SALUD: Ansiedad y estrés.
🐎 Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Semana productiva, la creatividad dará dividendos. Te preocupa la salud de un ser querido. Es recomendable una protección para tu vehículo, te ocurrirán cosas extrañas con él. La suerte está de tu lado, metas se concretan. Te preocupa que la relación caiga en un hueco del cual cueste salir. Alimenta el amor para que florezca. Molestia en una pierna. Lo que criticamos en los demás, puede ser nuestro propio reflejo.
🐐 Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Busca la concentración, hay problemas que te dispersan, sepáralos. Necesidad de protección espiritual, reza, reencuéntrate con la fe. No hay imposibles. Se abren oportunidades, siempre hay una luz al final del túnel. Recoge la moraleja de todo lo que te ocurra. Planificarás algo diferente en pareja para salir de la rutina. El amor toca tu puerta, si no lo valoras, puede irse. Enfócate en la solución de los problemas.
🐒 Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Soltarás cargas que no te pertenecen y así bajarás tu estrés. Arreglo de documentos que tienen que ver con un vehículo. Pones al día las deudas y eso te da un gran respiro. Hablarás con un amigo sobre algo que te perturba en tu trabajo para escuchar otro punto de vista. Los que estaban un poco castigados en el amor, ahora destellarán corazones. Los casados se aburren de la rutina.
🐓 Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Negociación en puerta que te conviene aceptar, te llamaran de un antiguo sitio de trabajo, ahora serás tú quien ponga las reglas. No emitas alguna opinión sin estar seguro de que estás haciendo lo correcto. Hay mucho cansancio, te hace falta tomar un tiempo para ti. Propuesta que debes pensar muy bien y de forma objetiva, no por capricho. Contracción muscular. Trata de descansar.
🐕 Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Semana de buena vibra para ti, aprovéchala al máximo. Los que están buscando un crédito, lo conseguirán. Si te deben un dinero te lo cancelan más rápido que lo pautado. Recibirás un reconocimiento o halagan tu desempeño. Mejora la comunicación entre compañeros. Sueltas ataduras y le das rienda suelta al amor, ahora si vas a apostar a la estabilidad y a la felicidad. Molestia articular.
🐖 Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Semana de planes. Muchos logran mudarse y comenzar una nueva vida, otros planifican paseos a lugares especiales. El entorno es un poco hostil. Logras avanzar en un trabajo que estaba algo atrasado. Recuerda: caras vemos corazones no sabemos. Estabilidad, bajan las tensiones. Bienestar. No vivas el capricho, vive la realidad y enfócate en lo que sea beneficioso para ti.