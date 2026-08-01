Los baggy jeans se consolidaron como una de las prendas más elegidas del invierno gracias a su comodidad, versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes estilos. Con un corte amplio desde la cintura hasta el ruedo, este modelo volvió con fuerza desde la moda de los años 90 y principios de los 2000, pero con nuevas formas de combinarlo que lo convierten en un básico del guardarropa actual.
Baggy jeans: la guía definitiva para usar el pantalón tendencia del invierno
Cómodos, versátiles y fáciles de combinar, estos modelos de denim se adaptan a estilos urbanos, clásicos y elegantes para crear outfits ideales durante los días más fríos.
A diferencia de los pantalones ajustados que dominaron durante varias temporadas, los baggy jeans ofrecen libertad de movimiento y una estética relajada que se adapta tanto a propuestas casuales como a looks más sofisticados. Su popularidad también se debe a que pueden usarse con prendas clásicas, deportivas o elegantes, según la ocasión.
Durante este invierno, la tendencia se vio reflejada en colecciones de distintas marcas y en el street style de las principales capitales de la moda, donde el denim de silueta amplia se convirtió en protagonista.
Cómo usarlos este invierno
La clave para llevar este tipo de pantalón está en equilibrar las proporciones del outfit. Al tratarse de una prenda de volumen amplio, suele combinarse con piezas más entalladas en la parte superior o con prendas estructuradas que aporten armonía al conjunto.
Entre las opciones más elegidas aparecen los sweaters tejidos de corte corto, poleras básicas, remeras lisas, camisas blancas y blazers oversize. Para los días de bajas temperaturas también funcionan muy bien con tapados largos de paño o camperas puffer.
El calzado cumple un papel importante en el resultado final del look. Las zapatillas urbanas continúan siendo una de las combinaciones preferidas, aunque también ganan terreno las botas de caña media, los mocasines con medias visibles y los botines de cuero.
Otro recurso que ayuda a estilizar la figura consiste en marcar la cintura con cinturones o elegir prendas superiores que puedan llevarse parcialmente dentro del pantalón. De esta manera, el conjunto mantiene una apariencia equilibrada sin perder el aire relajado que caracteriza a los baggy jeans.
Ideas para combinar esta prenda
Los baggy jeans permiten crear estilos muy diferentes con pocos cambios en los accesorios o las prendas complementarias.
- Con un sweater tejido, zapatillas blancas y un tapado largo para un look urbano.
- Con una camisa blanca, blazer oversize y mocasines para una propuesta más elegante.
- Con una polera negra, botas de cuero y abrigo de lana para los días más fríos.
- Con una campera de cuero y botines para un estilo inspirado en los años 90.
- Con una remera básica, bufanda de punto y zapatillas deportivas para un outfit cómodo y casual.
- Con un trench largo y accesorios minimalistas para una imagen sofisticada.
- Con un buzo oversize y gorro de lana para un look relajado de fin de semana.
Volvió para quedarse
El regreso de los baggy jeans confirma que la moda continúa privilegiando la comodidad sin dejar de lado el estilo. Su diseño amplio permite adaptarse a distintos tipos de cuerpo y facilita la creación de combinaciones para el día, la noche, el trabajo o los momentos de ocio.
Además de su versatilidad, esta prenda ofrece múltiples posibilidades para jugar con texturas, capas y accesorios, algo especialmente útil durante el invierno, cuando los looks suelen construirse a partir de abrigos, tejidos y calzado cerrado.
Ya sea en tonos de denim clásico, azul claro, negro, gris o lavado vintage, los baggy jeans se posicionan como una inversión atemporal que trasciende las temporadas. La posibilidad de reinventarlos con diferentes prendas convierte a este pantalón en uno de los grandes protagonistas del invierno y en una alternativa ideal para quienes buscan comodidad sin resignar personalidad.