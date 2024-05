Sociedad

Test de Bechdel: el chiste que se convirtió en medida de igualdad de género para el cine

Si una película no tiene un diálogo entre dos mujeres que no hablen de un hombre, no pasa la prueba. Aunque al parecer la vara está baja, el 67 % de las nominadas a mejor película en los Oscars de los últimos seis años no lo pasan.