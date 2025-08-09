New Style transformó su vidriera en un café tradicional en el corazón de Santa Fe

La esquina de San Martín y Salta, en la peatonal de la ciudad de Santa Fe, ahora ofrece algo más que ropa: desde hace poco más de un mes, funciona allí una acogedora cafetería integrada al tradicional local New Style. El nuevo espacio no solo suma café, medialunas y buena música, sino también una historia familiar que se remonta varias generaciones atrás.
“El proyecto estaba en la familia desde hace mucho. Mi abuelo siempre decía que teníamos una excelente esquina que no estábamos aprovechando del todo. Era solo vidriera y depósito”, contó a Revista NosotrosSantiago Chemes, encargado del bar. Con esa idea flotando durante décadas, y con un impulso renovado desde las nuevas generaciones, el proyecto tomó forma este año.
La obra comenzó a principios de 2025 y, desde su apertura, el espacio ganó aceptación entre los transeúntes de la peatonal que se detienen por un café. “Lo que más destaca la gente es la tranquilidad que se siente adentro. Afuera todo es movimiento, pero adentro hay una paz especial”, relató Chemes. “La gente se queda, charla, pide otro café... eso nos llena de satisfacción”.
La esquina renovada de San Martín y Salta, ahora con aroma a café. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Una esquina con historia y familia
New style no es un local cualquiera: es una marca familiar con cinco generaciones de historia. Cada una le sumó su impronta. La última fue esta: una cafetería de estilo clásico, con una carta breve pero cuidada, en la que el café, el cortado y las medialunas son los favoritos. “Queríamos algo tradicional, bien hecho. No complicarnos con demasiadas opciones, pero que todo lo que ofrecemos sea de calidad”, dijo Santiago.
Un clásico local que suma sabor, historia y calidez familiar. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
El emprendimiento también apuesta a proveedores locales, en una búsqueda por afianzar la identidad santafesina en cada taza. “Trabajamos con café de acá, y por suerte tiene muy buena aceptación”.
Además, la cafetería no llega sola. Forma parte de un circuito que incluye también ropa y discos de vinilo. “Mis hermanos tienen una disquería acá cerca, y hay gente que entra por el café, descubre el local y termina llevándose también algo de ropa o música”, señaló.
Café, medialunas y vinilos: una propuesta con sello propio. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Probar, ajustar y crecer
Por el momento, el café funciona en los mismos horarios del local: de 7.30 a 12.30 por la mañana y de 16 a 20 por la tarde. “Algunos amigos nos pidieron que abriéramos más temprano, así que hicimos la prueba. También estamos evaluando quedarnos un poco más tarde los jueves y viernes. La idea a futuro es hacer algún evento tipo after, con música y algo para tomar”, anticipó.
El legado familiar que se reinventa con cada generación. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
La propuesta ya está dando que hablar, no solo por su café, sino por lo que representa. “Este es un negocio que nos une como familia. Nos preguntamos muchas veces qué diría mi abuelo si viera esto. Él fue un pilar muy importante. Estamos seguros de que estaría feliz, sentado en una mesa con sus amigos, disfrutando el lugar. Eso es lo que queremos transmitir: pasión, identidad y algo que se comparte”, cerró Chemes.
