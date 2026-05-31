Muchas personas organizan el corte de pelo según el calendario lunar, convencidas de que las distintas fases de la Luna pueden influir en el crecimiento, la fuerza y el aspecto del cabello.
Qué días cortarse el pelo en junio 2026 según el calendario lunar
Las distintas fases de la Luna marcarán jornadas consideradas favorables para estimular el crecimiento, fortalecer el cabello o mantener el peinado por más tiempo durante el sexto mes del año.
En junio de 2026, las fases lunares volverán a marcar el ritmo de quienes creen en esta costumbre. Dependiendo del objetivo, ya sea estimular el crecimiento rápido, fortalecer el cabello o mantener el corte por más tiempo, habrá jornadas consideradas más favorables que otras.
La creencia popular sostiene que el momento en el que se realiza el corte puede impactar en la velocidad del crecimiento o en la salud capilar. Por ese motivo, muchos peluqueros incluso reciben consultas específicas de clientes que prefieren reservar turno en días puntuales del mes.
Cómo influye el calendario lunar
La práctica de cortarse el pelo según la Luna tiene raíces antiguas. Desde hace generaciones, distintas culturas relacionaron los movimientos lunares con ciclos de la naturaleza, la agricultura e incluso el bienestar personal.
Dentro de estas creencias, la Luna creciente suele asociarse con etapas de expansión y desarrollo. Por eso, se considera el momento ideal para quienes buscan que el cabello crezca más rápido y con mayor volumen.
En cambio, la Luna menguante suele recomendarse para quienes desean fortalecer el pelo, mantener el corte por más tiempo o reducir el frizz. Se cree que durante esta etapa el crecimiento sería más lento, pero con una estructura más firme.
Por otro lado, algunas personas evitan los cortes durante la Luna nueva, ya que se la vincula con períodos de menor energía o renovación interna. La Luna llena, en tanto, aparece asociada a momentos de intensidad, aunque no todos los seguidores del calendario lunar coinciden en si es recomendable para cambios de look.
Fechas para crecimiento
- 4 y 5 de junio: jornadas favorables dentro de la fase creciente.
- 6 de junio: uno de los días más elegidos para estimular el crecimiento capilar.
- 7 y 8 de junio: recomendados para cortes orientados a ganar largo y volumen.
Días ideales para el fortalecimiento
- 21 de junio: fecha asociada al fortalecimiento capilar.
- 22 y 23 de junio: días elegidos para quienes buscan un crecimiento más lento y ordenado.
- 24 de junio: considerado favorable para mantener el peinado durante más tiempo.
Fechas menos recomendadas
- 14 de junio: jornada cercana a cambios de fase lunar que algunas personas prefieren evitar.
- 15 y 16 de junio: días que suelen descartarse para modificaciones importantes en el cabello.
Qué tener en cuenta antes de elegir una fecha
Más allá del calendario lunar, especialistas en cuidado capilar suelen recordar que la salud del cabello depende principalmente de factores como la alimentación, la hidratación, el descanso y el uso de productos adecuados.
El tipo de pelo también influye. Mientras algunas personas buscan crecimiento rápido para recuperar el largo, otras priorizan mantener un corte prolijo o reforzar cabellos debilitados.
Aun así, el calendario lunar continúa siendo una guía muy consultada. Para muchos, elegir un día específico para pasar por la peluquería forma parte de un ritual personal ligado al bienestar y a la renovación.