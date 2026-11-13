A medida que se acerca diciembre, una tradición navideña vuelve a ganar protagonismo y se reinventa con propuestas cada vez más originales: los calendarios de Adviento. Lo que comenzó como una forma de contar los días que faltan para Navidad se transformó en un fenómeno comercial que hoy conquista especialmente al universo de la moda, la belleza y el consumo de lujo.
Calendarios de Adviento: la tendencia navideña que conquista el mundo de la moda y la belleza
Los calendarios de Adviento dejaron de ser una tradición vinculada exclusivamente con los chocolates para convertirse en uno de los productos más buscados de la temporada navideña. Marcas de cosmética, perfumería y moda lanzan ediciones especiales con sorpresas para descubrir cada día hasta Nochebuena.
La propuesta es sencilla: un calendario con 24 compartimentos numerados, uno para cada día entre el 1° y el 24 de diciembre. Cada jornada se abre una nueva casilla y aparece una sorpresa. Sin embargo, detrás de esta mecánica tradicional se desarrolla una tendencia que las grandes marcas internacionales supieron convertir en una experiencia de compra y fidelización.
También se encuentran presentaciones con menos días.
De los chocolates a los productos de belleza y moda
Aunque los calendarios de Adviento tradicionales suelen incluir chocolates y golosinas, las versiones actuales ampliaron considerablemente su oferta. Las firmas de cosmética y perfumería encontraron en este formato una oportunidad para presentar sus productos de una manera diferente.
Entre las propuestas más buscadas aparecen calendarios que incluyen cremas, sérums, maquillajes, perfumes, productos para el cuidado de la piel y accesorios de belleza. Algunas ediciones combinan artículos en tamaño original con miniaturas y muestras de distintas líneas de una misma marca.
También existen versiones vinculadas con la moda y los accesorios, con pequeños complementos, bijouterie, artículos de cuidado personal y objetos coleccionables.
El atractivo está en la posibilidad de descubrir diferentes productos durante 24 días y, al mismo tiempo, acceder a una selección que permite conocer nuevas marcas o probar artículos que habitualmente tienen un precio elevado.
Una estrategia de marketing que se renueva cada Navidad
Para las marcas, los calendarios de Adviento representan mucho más que una edición especial de temporada. Se convirtieron en una herramienta para generar expectativa, estimular las compras anticipadas y mantener el vínculo con los consumidores durante todo diciembre.
Las redes sociales también impulsaron su popularidad. Los videos de unboxing, en los que usuarios muestran qué sorpresa encontraron detrás de cada ventanita, multiplicaron el interés por estas propuestas.
En plataformas como Instagram y TikTok, abrir un compartimento por día se transformó en un contenido recurrente durante las semanas previas a Navidad. La experiencia combina curiosidad, entretenimiento y consumo, tres elementos que explican buena parte de su éxito.
¿Por qué se volvieron un regalo tan elegido?
Uno de los principales atractivos de los calendarios de Adviento es que convierten un regalo en una experiencia que se extiende durante casi todo diciembre.
En lugar de recibir un único obsequio, quien lo tiene puede descubrir una sorpresa diferente cada mañana. Por eso, además de las compras personales, muchas personas los eligen como regalos para familiares, amigos o parejas.
También existe una amplia variedad de precios y temáticas. Desde alternativas económicas con chocolates y pequeños objetos hasta ediciones prémium de cosmética y perfumería, el mercado ofrece opciones para distintos presupuestos.
Calendarios de Adviento: una tendencia que también llega a Argentina
En Argentina, donde las propuestas vinculadas con la Navidad comienzan a ganar espacio en las vidrieras y las tiendas online durante noviembre, los calendarios de Adviento representan una alternativa diferente para quienes buscan anticipar el espíritu de las fiestas.
Aunque su disponibilidad depende de las marcas y de las importaciones, el interés por estas ediciones especiales se vincula con una tendencia internacional que combina belleza, moda, regalos y experiencias.
Así, una tradición nacida hace más de un siglo encontró una nueva forma de expresión en el mercado contemporáneo. Los calendarios de Adviento ya no son solamente una cuenta regresiva para Navidad: también se convirtieron en un objeto de deseo, una propuesta de regalo y un fenómeno de marketing que cada diciembre vuelve a captar la atención de consumidores de todo el mundo.