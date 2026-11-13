Qué son y cómo conseguirlos

Calendarios de Adviento: la tendencia navideña que conquista el mundo de la moda y la belleza

Los calendarios de Adviento dejaron de ser una tradición vinculada exclusivamente con los chocolates para convertirse en uno de los productos más buscados de la temporada navideña. Marcas de cosmética, perfumería y moda lanzan ediciones especiales con sorpresas para descubrir cada día hasta Nochebuena.