Combinar prendas, colores y estampados que parecen incompatibles es la propuesta del clash, una de las tendencias que gana protagonismo esta primavera 2026. El concepto se basa en mezclar elementos de universos estéticos diferentes para crear looks originales, alejados de las combinaciones tradicionales.
Qué es el "clash" y cómo llevar la tendencia más audaz de la primavera 2026
La moda invita a experimentar con combinaciones inesperadas de colores, estampados y materiales para crear conjuntos originales que rompen con las reglas tradicionales del vestir esta temporada.
La clave está en transformar el contraste en un recurso de estilo y hacer de la mezcla una expresión de personalidad.
Qué significa el clash en moda
La palabra clash hace referencia al choque entre elementos que, a primera vista, no parecen combinar. En moda, esta idea se traduce en unir lo elegante con lo deportivo, lo romántico con lo rockero o los estampados y las texturas que habitualmente se llevan por separado.
Un blazer de sastrería con zapatillas, una falda de flores con botas robustas o una camisa clásica acompañada de accesorios llamativos son ejemplos de esta propuesta. El objetivo no es conseguir una armonía perfecta, sino aprovechar las diferencias para crear una estética con carácter.
Por qué es tendencia esta primavera
La llegada de la primavera abre la puerta a una mayor variedad de colores, tejidos livianos y estampados. En ese contexto, el clash propone salir de las combinaciones previsibles y experimentar con prendas que permiten construir looks menos rígidos y más personales.
La tendencia también refleja una forma de vestir que desdibuja las fronteras entre los estilos. Las piezas formales se integran en conjuntos cotidianos, los accesorios llamativos transforman básicos clásicos y las mezclas inesperadas adquieren protagonismo. Así, el guardarropa se convierte en un espacio para probar nuevas combinaciones sin necesidad de comprar prendas completamente nuevas.
Cómo llevar el clash esta primavera
Para incorporar esta tendencia, lo ideal es elegir dos elementos que contrasten y construir el resto del conjunto a partir de esa combinación. Algunas opciones para ponerla en práctica son:
- Sastrería y ropa deportiva: combinar un blazer con pantalones deportivos o zapatillas para unir elegancia y comodidad.
- Romántico y rockero: llevar una falda con encaje o flores junto a botas robustas, una campera de cuero o accesorios metálicos.
- Estampados diferentes: mezclar rayas, flores o motivos geométricos, buscando algún color en común que conecte las prendas.
- Colores contrastantes: combinar tonos intensos entre sí o sumar un color inesperado a una base neutra.
- Texturas opuestas: enfrentar tejidos delicados y livianos con materiales rígidos, prendas de punto o acabados brillantes.
Para evitar que el conjunto se vea recargado, conviene definir un contraste protagonista y mantener el resto de las prendas en un segundo plano. De esta manera, la mezcla conserva una intención estética sin perder espontaneidad.
El clash invita a dejar de lado las reglas estrictas y a explorar nuevas posibilidades con lo que ya está en el armario. Esta primavera, la apuesta es encontrar un equilibrio propio entre elementos opuestos y convertir las combinaciones inesperadas en una declaración de estilo.