El corrector de ojeras puede tener una función más allá de disimular las zonas oscuras del rostro: también puede utilizarse como base para preparar los párpados antes de aplicar sombras. Esta técnica ayuda a unificar el tono de la piel y puede favorecer que los colores se vean más definidos, siempre que se elija una textura adecuada y se aplique en la cantidad justa.
El truco con corrector para que la sombra de ojos dure más tiempo
Aplicar corrector antes de maquillar los párpados ayuda a unificar el tono y realzar los colores, aunque la duración varía según cada fórmula y tipo de piel en cada caso.
El secreto está en preparar la superficie antes de maquillarla. Un párpado con exceso de producto o demasiado húmedo puede hacer que la sombra se acumule en los pliegues, pierda uniformidad o se desplace con el paso de las horas. Por eso, la aplicación debe ser ligera y acompañarse de una buena difuminación.
Cómo usar el corrector
Para poner en práctica este truco, conviene comenzar con los párpados limpios y secos. Después, se coloca una pequeña cantidad de corrector líquido y se distribuye con suaves toques, utilizando la yema de un dedo limpio, una esponja o un pincel pequeño. El objetivo es conseguir una capa fina y pareja, sin acumulaciones en los pliegues.
Una vez extendido, hay que alisar el producto y comprobar que no queden marcas antes de aplicar la sombra. En el caso de los correctores que permanecen demasiado húmedos, puede ser útil esperar unos instantes para que se asienten. Sin embargo, es importante no dejar que la superficie quede excesivamente resbaladiza ni aplicar más producto del necesario.
La sombra se coloca después, preferentemente sin arrastrar el pincel con demasiada fuerza. Los tonos claros y neutros pueden beneficiarse de una base uniforme, mientras que los colores intensos pueden destacar más cuando se aplican sobre una superficie preparada. El resultado dependerá también de la fórmula de la sombra y del corrector elegidos.
Los pasos
Para que la técnica funcione mejor, hay algunos detalles que conviene tener en cuenta durante la rutina de maquillaje:
- Preparar la piel: retirar restos de maquillaje y dejar los párpados limpios antes de comenzar.
- Usar poca cantidad: una capa fina de corrector evita que el producto se acumule en las líneas del párpado.
- Difuminar con suavidad: distribuir el producto mediante pequeños toques ayuda a conseguir una superficie pareja.
- Esperar si hace falta: dejar que el corrector se asiente unos segundos puede evitar que la sombra se mezcle con una base demasiado húmeda.
- Aplicar la sombra sin arrastrar: trabajar con movimientos suaves permite distribuir el pigmento de manera más uniforme.
- Probar el sellado: si el párpado es graso o la sombra suele formar pliegues, una pequeña cantidad de polvo fino puede ayudar a reducir la humedad, aunque demasiado polvo puede restar intensidad a algunos colores.
¿El corrector reemplaza a la prebase de ojos?
Aunque se utiliza como alternativa en algunas rutinas, el corrector no siempre ofrece el mismo resultado que una prebase formulada específicamente para los párpados. Los productos diseñados para esa zona suelen buscar mejorar la adherencia de las sombras y reducir los pliegues o la pérdida de color.
En cambio, algunos correctores faciales tienen una textura más cremosa o flexible que puede hacer que el maquillaje se desplace.
Por eso, la elección depende de las características de cada producto y del tipo de piel. En párpados secos, una fórmula demasiado espesa puede marcar la textura; en párpados grasos, una opción muy cremosa puede no mantenerse en su sitio durante muchas horas. Lo recomendable es probar primero con una capa pequeña y observar cómo responde la sombra.
También conviene tener en cuenta que aplicar más corrector no significa conseguir mayor duración. El exceso puede formar pliegues, alterar el tono de la sombra y generar un acabado pesado. La preparación de la piel, la cantidad utilizada y la forma de aplicación influyen tanto como el producto elegido.