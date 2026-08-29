Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

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El encaje se reinventa y suma sensualidad a looks de todos los días.

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El encaje y la lencería ganan espacio en las tendencias de moda y se destacan por sus transparencias, texturas delicadas y detalles de inspiración íntima. La propuesta se adapta tanto a looks de noche como a outfits urbanos.

Mirá tambiénLa combinación de encaje y lencería que vuelve a conquistar los looks

Una de las claves está en combinar estas prendas con piezas más simples o estructuradas, como jeans, camisas amplias o blazers. Los vestidos también permiten jugar con capas y transparencias para lograr distintos estilos.

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