Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

El encaje y la lencería ganan espacio en las tendencias de moda y se destacan por sus transparencias, texturas delicadas y detalles de inspiración íntima. La propuesta se adapta tanto a looks de noche como a outfits urbanos.
Sábado 29 de agosto
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El encaje se reinventa y suma sensualidad a looks de todos los días.
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Una de las claves está en combinar estas prendas con piezas más simples o estructuradas, como jeans, camisas amplias o blazers. Los vestidos también permiten jugar con capas y transparencias para lograr distintos estilos.
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