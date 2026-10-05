La leyenda del tenis argentino volvió al emblemático estadio de Roland Garros, en el marco del desfile Primavera-Verano 2027 de Lacoste. Gabriela Sabatini, la ex número 3 del mundo cautivó a los asistentes con su impronta, posó junto a figuras del deporte y compartió reflexiones sobre una velada especial que unió el mundo de la moda y el deporte.
Gabriela Sabatini sorprendió en la Semana de la Moda de París con un sofisticado estilo tenis
La histórica tenista argentina volvió a pisar el mítico polvo de ladrillo parisino como invitada de honor en una noche que combinó alta costura y deporte.
Desfile en la pista Philippe-Chatrier
Gabriela Sabatini, de 56 años, fue invitada por la firma francesa de indumentaria para participar en la presentación de su colección Primavera-Verano 2027 durante la Semana de la Moda en París. La pasarela se montó sobre la mítica pista central Philippe-Chatrier del estadio de Roland Garros, adaptada con un diseño en forma de infinito para exhibir prendas inspiradas en la estética deportiva y preppy.
Para la ocasión, la ganadora de 39 títulos en la Era Abierta deslumbró con un vestuario que reinterpreta el espíritu clásico del tenis. Lució una prenda superior a rayas en tonos verde azulado, rojo y blanco, combinada con una falda midi, cartera en tono beige y zapatos rojos. Además, completó la producción fotográfica luciendo una bata blanca bordada con su nombre.
El reencuentro con Pelagia Kolotouros y Venus Williams
La participación de Sabatini en el evento fue organizada por la diseñadora y directora creativa de la firma, Pelagia Kolotouros, con quien la argentina mantiene una estrecha amistad. Tras el desfile, la deportista celebró la propuesta a través de sus redes sociales.
"Hoy de nuevo en la Philippe Chatrier de Roland Garros, un lugar tan especial para mí, pero esta vez por un motivo diferente. Felicitaciones a Pelagia Kolotouros por esta colección espectacular. Una propuesta llena de rebeldía y personalidad", expresó en su perfil oficial.
El encuentro contó además con la presencia de otras destacadas personalidades internacionales del tenis, entre ellas la estadounidense Venus Williams, con quien Sabatini compartió momentos durante la jornada. Su publicación generó interacciones de referentes del deporte argentino como la yudoca Paula Pareto y la regatista Cecilia Carranza, además de elogios de artistas como Luciano Pereyra.
El vínculo histórico con París
El paso de Sabatini por el complejo parisino remite a momentos icónicos de su carrera. En las canchas de polvo de ladrillo de Roland Garros, la argentina alcanzó las semifinales del Grand Slam en cinco oportunidades (1985, 1987, 1988, 1991 y 1992).
En esta oportunidad, su regreso a la pista principal se dio desde un rol distinto, ratificando su vigencia y su huella en el escenario internacional.