¿Futura modelo?

Charo, la hija de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro, es una promesa para el mundo de la moda

Charo, nacida en 2007 y vinculada al mundo artístico por sus padres, comenzó a construir su carrera en el universo fashion con desfiles y sesiones. Su visibilidad en redes y su presencia en pasarelas generaron repercusión entre seguidores y la prensa local, que valoran su estilo personal.