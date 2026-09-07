Con la llegada de septiembre, las plantas comienzan a dejar atrás el período de menor actividad propio del invierno y se preparan para una etapa de crecimiento más intenso. Sin embargo, este cambio de estación también puede traer una señal que preocupa a quienes tienen plantas en casa: las hojas empiezan a ponerse amarillas.
Por qué tus plantas tienen hojas amarillas cuando empieza la primavera
Con el cambio de estación, el follaje puede modificar su aspecto por distintas razones. El riego, la iluminación y los nutrientes son algunos de los factores que conviene revisar para mantener las especies saludables.
Aunque el cambio de color puede ser parte del ciclo natural de algunas especies, cuando aparece de manera generalizada también puede indicar que la planta está atravesando algún problema. El exceso o la falta de agua, los cambios en la cantidad de luz, las bajas temperaturas y determinadas deficiencias nutricionales están entre las causas más frecuentes.
La clorosis, término utilizado para describir el amarillamiento de las hojas, no tiene una única explicación. De hecho, el patrón que presenta el follaje puede ofrecer pistas sobre qué está ocurriendo. Por eso, antes de agregar fertilizante o aumentar el riego, conviene observar detenidamente el estado de la planta.
El cambio de luz también puede afectar a las hojas
Durante los meses fríos, muchas plantas de interior reciben menos horas de luz y reducen su ritmo de crecimiento. Cuando comienza la primavera, la intensidad y la duración de la luz aumentan y las condiciones dentro de una casa pueden cambiar rápidamente.
Ese incremento no significa que todas las plantas deban pasar de inmediato a recibir sol directo. La recomendación es realizar una adaptación gradual, especialmente en especies que prefieren ambientes luminosos pero sin exposición intensa. Un cambio brusco puede provocar daños en el follaje, como zonas pálidas, bordes secos o quemaduras.
También puede ocurrir lo contrario: una planta que pasó el invierno en un rincón oscuro puede continuar mostrando signos de falta de luz. En algunas especies, el amarillamiento aparece justamente cuando la iluminación resulta insuficiente para sostener un crecimiento saludable.
La ubicación, entonces, es uno de los primeros aspectos que conviene revisar. Acercar las plantas progresivamente a una ventana y observar su respuesta permite encontrar un punto adecuado sin someterlas a un cambio repentino.
Agua, raíces y nutrientes
El riego es otro de los factores que puede explicar el cambio de color. Con el aumento de las temperaturas y del crecimiento, las necesidades de agua pueden modificarse, pero eso no significa que haya que regar automáticamente con mayor frecuencia.
El sustrato debe observarse antes de volver a regar. Mantenerlo permanentemente empapado puede generar problemas en las raíces, mientras que una falta prolongada de humedad también puede afectar el funcionamiento normal de la planta. La recomendación general para muchas plantas de interior es comprobar la humedad de la capa superior y evitar que las raíces permanezcan sumergidas en agua.
Los nutrientes también tienen un papel importante. La falta de determinados elementos puede provocar hojas pálidas o amarillas, especialmente durante la primavera, cuando las plantas retoman su crecimiento. La deficiencia de nitrógeno, por ejemplo, suele manifestarse primero en las hojas más antiguas, mientras que una coloración amarilla entre las nervaduras puede estar relacionada con otros nutrientes.
Pero fertilizar sin conocer el problema tampoco es una buena estrategia. Un exceso de fertilizante puede generar acumulación de sales en el sustrato y perjudicar a las raíces. Por eso, antes de aplicar cualquier producto, es conveniente analizar el aspecto general de la planta y las condiciones en las que está creciendo.
Qué revisar cuando aparecen hojas amarillas
-Comprobar si el sustrato está demasiado húmedo o demasiado seco.
- Revisar si la planta recibe suficiente luz.
- Observar si el amarillamiento aparece en hojas viejas o nuevas.
- Mirar el envés de las hojas para detectar posibles plagas.
- Comprobar si existen raíces que sobresalen por los agujeros de drenaje.
- Revisar si la planta necesita renovar parte del sustrato.
- Evitar aplicar fertilizantes en exceso.
En algunos casos, una o dos hojas inferiores pueden amarillear y caer como parte del ciclo natural de la planta. La situación cambia cuando el fenómeno se extiende rápidamente a gran parte del follaje o aparece acompañado por crecimiento débil, manchas, bordes secos u otros síntomas.
Más que intentar recuperar una hoja que ya cambió de color, la clave está en detectar qué condición está provocando el problema y corregirla antes de que afecte al nuevo crecimiento. Con el comienzo de la temporada, las plantas tienen por delante meses de mayor actividad y necesitan que sus condiciones de cultivo acompañen ese proceso.